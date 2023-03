Il partinicese Giacomo Di Santo unico siciliano a far parte della nazionale di pallanuoto paralimpica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il partinicese Giacomo Di Santo è l'unico siciliano a far parte della nazionale di pallanuoto paralimpica. A Potenza, "Città Europea dello Sport", sono stati convocati 18 atleti per i collegiale di pallanuoto paralimpica che si terrà oggi e domani. Con questo raduno nazionale riparte a tutti gli effetti la stagione sportiva 2023 della pallanuoto paralimpica.

Di Santo, classe 1991, milita nella Asd Mocrini. Ha partecipato ai campionati nazionali di seria A, risultando il miglior realizzatore della sua squadra per le due stagioni. Inoltre ha partecipato ai campionati regionali e nazionali italiani in vasca ed ha vinto diversi campionati italiani in acque libere.

Lo scorso agosto è stato tra gli atleti siciliani che hanno partecipato alla traversata nello Stretto di Messina. Si è distinto anche arrivando secondo assoluto in una competizione dove nuotavano atleti normodotati provenienti da tutto il mondo.