"Gestisci i tuoi risparmi", presentato al Rotary Club il libro di Alessandro Lo Verde

Presentato al Rotary Club Palermo Montepellegrino, guidato dal presidente Carmelo Maltese, il volume di Alessandro Lo Verde “Gestisci i tuoi risparmi”, pubblicato da Dario Flaccovio Editore. Presente tra gli altri il governatore del distretto 2110 Sicilia Malta, Alfio Di Costa. L’incontro è stato organizzato in collaborazione con il Rotary Club Palermo Ovest, presieduto da Biagio Trapani, il Rotary Club Parco delle Madonie, presieduto da Fabio Torre, il Rotary Club Bagheria, presieduto da Giorgio Castelli, il Rotary Club Palermo Baia dei Fenici, presieduto da Grazia Vella e il Rotary Club Palermo Piana degli Albanesi, presieduto da Giuseppe Ferro.

Pianificare per tempo il proprio futuro finanziario attraverso una migliore gestione dei propri risparmi, questo il filo conduttore dello strepitoso intervento pianificato dal relatore Alessandro Lo Verde. Anche se, purtroppo, la pianificazione non fa parte del patrimonio culturale italiano nonostante abbiano, comunque, una forte propensione al risparmio, che è una parte importante del processo di pianificazione. Per capire l’approccio al proprio futuro degli investitori italiani Alessandro Lo Verde, ha guidato i presenti (nel libro guida i lettori) nel mondo della consulenza finanziaria e da esperto del settore del risparmio mostrerà esempi e strategie economiche efficaci per programmare al meglio le attività del risparmiatore nelle fasi finanziarie più importanti della vita. Il volume "Gestisci i tuoi risparmi" del consulente finanziario Alessandro Lo Verde, mostra i principali errori commessi dalla gran parte dei risparmiatori italiani rispetto alle loro scelte finanziarie.

Attraverso questo manuale semplice e dettagliato, il lettore, anche meno esperto, potrà riscoprire la figura del consulente finanziario e imparare piccoli accorgimenti per ridurre la pressione fiscale e migliorare il modo di accumulare e gestire il proprio denaro al fine di realizzare gli obiettivi della propria vita. Per dirla con le parole di Alessandro Lo Verde, apprezzato manager supervisor, è un modo di raccontare la finanza completamente nuovo, un autentico spartiacque tra il vecchio e il nuovo modo di comunicare. Perché nel settore economico, l’improvvisazione non paga all’interno del testo cerco dare un’espressione di quello che voglio veramente sia la finanza per le persone, cioè qualcosa non più di complesso, sofisticato o solo per gli addetti ai lavori, ma qualcosa che diventi semplice, comprensibile e soprattutto attuabile. Possedere e mettere in pratica i suggerimenti presenti all'interno di questo manuale, potrà fare la differenza rispetto a chi si troverà nella scomoda posizione di dover realizzare i propri progetti di vita senza aver adeguatamente pianificato per tempo la loro realizzazione.

"In un’epoca - affermato Alessandro Lo Verde - dove regna una grande incertezza economica ed esistenziale, dove l’emotività rischia di avere la meglio sulle scelte accurate e ponderate, diventa necessario affidarsi alle raccomandazioni di un "medico" del risparmio. Un professionista esperto nel settore che guidi e accompagni il risparmiatore verso il raggiungimento dei propri obiettivi. Una figura, quella del Consulente finanziario, ancora non ben chiara a molti. Nel mio libro 'Gestisci i tuoi risparmi', ho cercato di raccontare attraverso un linguaggio semplice e concreto cosa è la 'finanza', vista da sempre una materia solo per gli addetti ai lavori".

La domanda innegabile, al termine dello strepitoso intervento, è "Perché se abbiamo un problema di salute ci rivolgiamo ad un medico, mentre in materia di economia non interpelliamo un 'dottore' del risparmio?". Ha risposto Alessandro Lo Verde: "La strada è ancora lunga perché la figura del professionista del settore risparmio sia riconosciuta come di grande utilità sociale, una figura messa per troppo tempo in secondo piano nel nostro paese, ma attraverso la lettura di questa guida i risparmiatori comprenderanno l’utilità di una buona pianificazione finanziaria, che permetta loro di concretizzare progetti a breve e lungo termine".