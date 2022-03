Serie B Futsal, vittoria storica per il Città di Palermo: rosanero tra le migliori 8 d'Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per la prima volta nella storia, ci sarà una squadra palermitana nelle Final Eight della Coppa Italia di Serie B. Il Città di Palermo è riuscito a qualificarsi alla fase finale della prestigiosa competizione nazionale superando con il risultato di 2-1 i calabresi dell’Ecosistem Lamezia Soccer, guadagnandosi di diritto il pass per la fase finale della competizione che avrà inizio il prossimo 31 marzo a Policoro, in Basilicata.

Un Palaoreto in festa ha accolto con entusiasmo la formazione allenata da Marco Cappello, arrivata al terzo scontro stagionale con la formazione lametina, che vedeva un bilancio di una vittoria e di un pareggio per i calabresi. Proprio gli ospiti riescono a sbloccare la partita nel primo tempo con un buon inserimento sul secondo palo da parte di Patamia, che trova il goal dell’iniziale vantaggio.

L’appuntamento con la storia è però troppo importante per il Città di Palermo, che d’orgoglio riesce a reagire nel giro di pochi minuti, trovando prima una parata che salva risultato del portiere avversario e, dopo il pareggio, un siluro dalla distanza di Giovanni Montevago. Nella ripresa i calabresi sprecano la possibile palla del vantaggio con Gagliardi, e sono dunque i padroni di casa a diventare pericolosi con le ripartenze, che costringono spesso al fallo la squadra di Lamezia.

Così i rosanero guadagnano il primo tiro libero della partita a circa 3 minuti dalla sirena finele, e dal dischetto l’ex giocatore della nazionale italiana Marco Torcivia non sbaglia e regala il goal del definitivo 2-1 alla sua squadra. L’Ecosistem Lamezia Soccer prova a sbilanciarsi in avanti in cerca del disperato pareggio, ma il Città di Palermo resiste e rischia di chiudere definitivamente la partita, sino al fischio finale che coincide con l’esplosione di gioia del boato rosanero.

La tensione agonistica lascia il campo alle lacrime ed agli abbracci e la squadra palermitana festeggia lo storico traguardo ottenuto. Dal 2009, anno in cui la fase finale della Coppa Italia di Serie B si è allargata ad 8 squadre, nessuna squadra di Palermo è riuscita a raggiungere un simile traguardo. Per la prima volta il Città di Palermo entra tra le migliori otto d’Italia che si contenderanno la vittoria finale al PalaErcole di Policoro.