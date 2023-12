L'Università cerca 149 tutor della didattica, pubblicato il bando

L'Università di Palermo cerca 149 tutor per lo svolgimento di 200 ore di attività di tutorato e per le attività didattico integrative, propedeutiche e di recupero in specifici ambiti disciplinari, distinti per dipartimenti e corsi di laurea. L'avviso di selezione è stato pubblicato nell’albo ufficiale di ateneo lo scorso 20 dicembre.

Come e quando presentare la domanda

I candidati in possesso dei requisiti di ammissione possono presentare la domanda di partecipazione online, secondo le modalità previste dal bando, entro le 12 di martedì 9 gennaio, compilando l'apposito modulo di partecipazione dopo avere effettuato il login con le credenziali di accesso personali dell’account di you.unipa.it ( es. nome.cognome@you.unipa.it).

È possibile presentare domanda al massimo per due ambiti e al massimo per due dipartimenti fra quelli specificati nell'Allegato A .

Il compenso

Le attività avranno una durata di 200 ore nelle quali vanno comprese 12 ore di formazione generale e prevedono l’erogazione di un assegno con tariffa oraria pari a 21,50 euro. Il compenso si considera comprensivo delle ritenute previdenziali a carico dell’Amministrazioni e del tutor, che ha l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps, registrandosi sul portale www.inps.it.

I requisiti e la selezione

Possono presentare domanda e partecipare alla selezione gli studenti che alla data di scadenza del presente bando risultino regolarmente iscritti (e non abbiano concluso) nell’anno accademico 2023/2024: ai corsi di laurea magistrale; dal 4° anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico; ai corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa o consorziata presso l’Università di Palermo; alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali.

Le graduatorie di merito, utili solo per l’ammissione al colloquio selettivo, saranno stilate sulla base della media ponderata dei voti degli esami che non potrà essere inferiore a 25/30, pena esclusione del candidato.

Il colloquio selettivo è volto a valutare le conoscenze, la capacità relazionali e organizzative e la disponibilità a svolgere il compito di tutor didattico e potrà tenere conto dell’attività di tutorato didattico eventualmente già svolta. Al colloquio il candidato è tenuto a presentare il curriculum vitae et studiorum e un documento di identità. La valutazione avverrà con l’attribuzione al colloquio selettivo di un punteggio massimo di 30/30. Il colloquio selettivo si intende superato nel caso in cui si consegua un punteggio di almeno 18/30.

La valutazione finale sarà data dalla somma della media ponderata così come individuata dall’art 4 del bando più il punteggio ottenuto al colloquio selettivo.

Le Commissioni compileranno le graduatorie di valutazione secondo l’ordine decrescente del punteggio. A parità di punteggio viene data preferenza al candidato in condizioni economiche più svantaggiate (che si evinceranno dal valore dell’ISEE-U). Sarà compilata una graduatoria definitiva per dipartimento e ambito disciplinare previsto dall'art. 1 del presente bando e saranno considerati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva nei limiti dei posti previsti dalla medesima tabella. Per ulteriori dettagli è possibile scaricare il bando.