Al via la scuola per giovani hacker: parte il corso sulla "cyber security"

Parte il 1 Ottobre la nuova edizione del Corso gratuito di Cybersecurity Security Soft Start . Un’occasione per centinaia di studenti di avvicinarsi al mondo della Sicurezza Informatica con un corso base gratuito di 11 ore per fornire gli strumenti basilari per comprendere, analizzare e ostacolare le odierne tipologie di attacchi cibernetici. Il corso è promosso dalle associazioni studentesche Vivere Ingegneria, Vivere Scienze MM.FF.NN. e Vivere Ateneo ed è rivolto a tutti gli studenti dell’ Università degli Studi di Palermo che sono curiosi di scoprire questo mondo in grande espansione e vogliono muovere i primi passi.

La giovane startup ONstairs s.r.l., specializzata in cyber security e nuove tecnologie, è l’erogatrice del corso. Il progetto, nello specifico, nasce dalla volontà di Vivere Ingegneria e Onstairs s.r.l. di creare nuove opportunità ed occasioni crescita e formazione per gli studenti universitari e porre sempre più interesse nelle nuove tecnologie ed in questo settore emergente. Ancora pochi giorni ed avrà inizio questa nuova edizione! Ultimi posti disponibili! Per iscriversi è possibile consultare il sito www.vivereateneo.it/security-soft-start-2-edizione-corso-di-cybersecurity