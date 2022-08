Università, rimborsi agli studenti per gli abbonamenti a bus e treni: pubblicato il bando

Il Cda dell'Ersu ha approvato lo il bando per la concessione di contributi per il rimborso delle spese sostenute dagli studenti universitari per l’acquisto di abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico locale, su gomma e su rotaia, nelle sedi dei corsi di laurea per l’anno accademico 2021/2022.

Chi può chiedere il contributo

Possono chiedere il contributo gli studenti universitari ed Afam (alta formazione artistica e musicale) idonei (assegnatari e non assegnatari) di borsa di studio per l’anno accademico 2021/2022, che dimostrano di avere sostenuto delle spese per l’acquisto di abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico locale, su gomma e su rotaia, nelle sedi dei corsi di laurea. Il contributo a rimborso è concesso per abbonamenti nominativi annuali, mensili o settimanali, relativi al periodo 1° ottobre 2021-30 settembre 2022, fino ad un ammontare massimo complessivo di 50 euro e comunque non oltre il valore della spesa documentata.

Come inviare la richiesta

L’applicazione online per la compilazione e l’invio della richiesta di rimborso spese sarà attivata e resa disponibile nella pagina personale del portale dei servizi online dell’Ente dalle ore 9 (ora italiana) del 10 agosto 2022 alle ore 14 del 5 ottobre 2022. La richiesta di rimborso spese, compilata ed inviata online, deve essere regolarizzata. I richiedenti devono caricare (upload), tramite procedura online disponibile nell’apposita sottosezione denominata “Fascicolo” nella homepage del portale dei servizi online dell’Ente, in un unico file pdf della dimensione max di 5 MB, la copia degli abbonamenti (annuali, mensili o settimanali, dai quali è rilevabile il nominativo del richiedente, l’importo pagato e il periodo), e l’eventuale ulteriore documentazione aggiuntiva comprovante l’acquisto.