Unipa, open day del corso di dottorato in Sistemi Agro-alimentari e forestali mediterranei

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Mercoledì 17 luglio si terrà sulla piattaforma Google Meet la presentazione del corso di dottorato in "Sistemi Agro-Alimentari e Forestali Mediterranei": si tratta di uno dei 33 corsi di dottorato di ricerca offerti dall’Università di Palermo con interventi e testimonianze di docenti, dottori di ricerca e dottorandi in attività.

Il corso si propone di fornire ai dottorandi competenze scientifiche e tecnologiche altamente qualificate essenziali per svolgere attività di ricerca nel settore agro-alimentare ed ambientale presso Università ed Enti di ricerca, Enti pubblici ed istituzioni private. Il progetto mira a formare figure specializzate in grado di gestire gli agroecosistemi e le filiere produttive agro-alimentari, forestali e zootecniche in un’ottica di sostenibilità economica, ambientale e sociale. Di seguito il link per partecipare: https://meet.google.com/gcv-sapp-pnh