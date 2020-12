Gianluca Di Marzio sale in cattedra, a Palermo un master col re del calciomercato

Prende il via il master breve in “New Media, Finanza e Innovazione per lo sport”. Il percorso di studi promosso da Palermo Innovation Lab, coordinato dal dottore Francesco Stassi e dalla dottoressa Emanuela Perinetti, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo, ha scelto di aprire i battenti con un evento particolare per inaugurare il suo primo anno e dare il benvenuto agli iscritti.

Venerdì 4 dicembre, a partire dalle 15 sarà Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, a tenere una particolare lezione in compagnia di altri autorevoli ospiti dell’industria sportiva. Con l’occasione Di Marzio, parlerà anche del suo libro “Grand Hotel Calciomercato”, edito da Cairo Editore, nel quale racconta e rivela aneddoti, retroscena e dettagli di storiche trattative di calciomercato che in un senso o nell’altro hanno cambiato la storia di squadre, club e giocatori stessi.

Nel corso dell’incontro, che si svolgerà in maniera virtuale presso l’Hotel Federico II per via delle restrizioni legate al Coronavirus, gli studenti avranno anche la possibilità di porre le loro domande e curiosità ai protagonisti dell’appuntamento. L’evento sarà a numero chiuso e saranno presenti - tra gli altri - le società che sponsorizzano il progetto, i componenti del comitato scientifico e autorevoli ospiti. Per tutti coloro che fossero interessati alla seconda edizione è già possibile scrivere alla mail segreteria@ masterpalermoinnovationlab.it.