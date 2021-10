Master per i manager delle aziende del vino, al via il corso per lavorare nella filiera vitivinicola

Il percorso formativo del Masv, della durata di un anno, è articolato in lezioni frontali con contributi di docenti di diversi atenei italiani e internazionali di cui 50 ore di inglese specialistico con docente madrelingua

Un vero e proprio segnale di ripresa guida il mondo vitivinicolo siciliano. Al via la sedicesima edizione del Masv, il master promosso dal Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche dell’Università di Palermo coordinato dal professor Sebastiano Torcivia.

Con un placement di circa il 70%, il master ha formato più di 150 corsisti in quindici edizioni. Il 50% ha trovato occupazione stabile nel settore: molti ricoprendo ruoli determinanti in aziende, vitivinicole e del settore agroalimentare, del panorama regionale e nazionale. Dieci fra questi hanno avviato un’attività imprenditoriale. Mentre un altro 20% è migrato in settori affini o svolge attività di libero professionista.

“Dall’aula all’inserimento nel mondo del lavoro. Il wine business è un settore in fase di espansione e la filiera richiede figure sempre più specializzate: sono quasi novecento le aziende vitivinicole imbottigliatrici siciliane - oltre 250 in più dal 2010 - segno di una decisa vigoria del settore. Il master, facendo riferimento ad un network di circa un centinaio di aziende partner e di altrettanti professionisti, facilita l’inserimento in realtà aziendali. Il career service favorisce l’incontro fra studenti e aziende o istituzioni ai fini dell’attivazione dello stage al termine del percorso d’aula” commenta il professore Torcivia.

Verso il potenziamento della formazione nel settore vitivinicolo sta lavorando anche Asssovini Sicilia. “L’associazione, si vuole proporre come ente di formazione per i nostri associati. Attualmente, siamo nella fase di ultimazione dell’iter per l’accreditamento” aggiunge il presidente di Assovini Sicilia, Laurent de la Gatinais.

Il percorso formativo del Masv, della durata di un anno, è articolato in lezioni frontali con contributi di docenti di diversi atenei italiani e internazionali - di cui 50 ore di inglese specialistico con docente madrelingua - testimonianze manageriali, case histories, un intenso programma di visite aziendali - circa trenta solo nell’ultima edizione - partecipazione a importanti fiere ed eventi di settore (Sicilia en primeur, Contrade dell’Etna, Vinitaly, Vinexpo); work experience; minicorso di analisi sensoriale e wine-tasting.

Il master è rivolto a laureati con una forte motivazione a lavorare nella filiera vitivinicola e/o agroalimentare. La scadenza per presentare la domanda di ammissione al master Masv - Alta formazione per manager delle aziende del settore vitivinicolo 2021 è il 12 ottobre 2021. Il bando di ammissione è consultabile su unipa.it e al seguente link.