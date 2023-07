Master sull'intelligenza artificiale per il turismo, due borse di studio Ersu

Una "prima" collaborazione tra Ersu, Panastudio e Uet per l'integrazione dell'intelligenza artificiale (Ai) nel turismo, per sviluppare e implementare soluzioni basate sull'Ai supportando la missione del progetto rivolto ai giovani studenti siciliani: obiettivo principale utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare e ottimizzare i processi editoriali e la produzione di contenuti in ambito turistico. Sono due le borse di studio del valore di 700 euro in palio per gli studenti Ersu della Sicilia occidentale per la frequenza dell'Executive Short Master AIT in "Intelligenza artificiale e Data science per il turismo", prodotto dalla Uet Italia (Scuola Universitaria Europea per il Turismo) in sinergia con la Panastudio Productions.

"Si tratta di una concreta opportunità per gli studenti universitari – dichiara il presidente Ersu, Michele D'Amico - che dal 18 settembre 2023 potranno frequentare un corso specializzante, di cento ore, nell'ambito dell’Ai applicata al turismo". Il master è condotto da professionisti di The Data Appeal Company (www.datappeal.io, già Travel Appeal), società fondata nel 2014 e acquisita nel 2022 da Almawave, quotata in Borsa sul mercato Euronext Growth Milan e parte del gruppo Almaviva: Francesco Passantino, Salvino Fidacaro, Demetrio Trigliozzi, Davide Taibi, Maurizio Napolitano, Ignazio Morici ed Elisa Contessotto. Panastudio, nella veste di partner tecnico-scientifico, contribuirà alla redazione progettuale e alla realizzazione delle soluzioni, mettendo a disposizione il proprio know-how e le competenze nel campo dell'intelligenza artificiale e dell'editoria. Sarà co-responsabile della ricerca, dello sviluppo e dell'implementazione di algoritmi e modelli di Ai, nonché della valutazione delle prestazioni e dell'ottimizzazione delle soluzioni proposte.

Le lezioni, che dureranno fino al 13 novembre 2023, prevedono una frequenza programmata in forma trisettimanale (lunedì/mercoledì/venerdì) dalle 14 alle 18. Maggiori informazioni a questo link. Il bando per le borse di studio verrà pubblicato tra qualche giorno sul sito di Ersu, mentre maggiori informazioni per la partecipazione si possono ottenere presso la sede di via Vincenzo Di Marco, 1/b (https://uetitalia.it/palermo/) oppure telefonando al numero 091.325284 oppure 091.7308536; mail, info@panastudio.it oppure didattica@uetitalia.it Uet, Scuola universitaria europea per il turismo esistente da 25 anni, ha sedi a Milano, Roma, Palermo, Shanghai e New Delhi. Per il periodo novembre 2023/maggio 2024, l'offerta formativa Uet di Palermo, prevede anche: master post lauream e di alta specializzazione professionale in Food&Wine Management; master post lauream e di alta specializzazione professionale in Hospitality Management; master post lauream e di alta specializzazione professionale in Tourism Management.