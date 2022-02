Come lavorare nella moda e nel lusso: alla Lumsa il master in Fashion & Luxury Management

Al via in Sicilia il primo master in "Fashion & Luxury Management". A proporlo è la sede di Palermo della Lumsa, in partnership con Iesed (Istituto europeo studi economici e direzionali) con il patrocinio di Sicindustria Palermo e di Confcommercio e Federmoda Palermo. Il corso prevede il rilascio di 60 cfu.

Gli studenti potranno fare tirocini nelle aziende del fashion & luxury convenzionate, comprese quelle di Mithos Fashion District (rete di 62 aziende siciliane riconosciuto come distretto dalla Regione Siciliana) e potranno frequentare sia a Palermo che in remoto dalla sede Lumsa di Roma. "Per affrontare le sfide del mercato, anche nel mondo del fashion & luxury - spiega Pietro Virgadamo, docente Lumsa e ideatore del master - è necessario formare figure leader e manageriali che ne conoscano le logiche, la struttura della filiera e le principali dinamiche produttive, distributive e di comunicazione".

"Il Master - aggiunge Vincenzo Criscuoli, avvocato cassazionista e anche lui preparatore del corso - partendo dallo studio delle dinamiche economiche e manageriali sottese alla creazione del prodotto, alle strategie di marketing, distributive e pubblicitarie, evidenzia le analisi strategiche di un brand di successo, riservando una particolare attenzione a tutti gli aspetti del fashion & luxury management, dalla sostenibilità della produzione alle nuove tendenze del settore, dalle modalità di creazione e impostazione dell'impresa alle sue forme di finanziamento e agli aspetti legali e contrattuali più rilevanti per un'azienda di moda. L'approccio usato è di tipo pratico e operativo, ottenendo così una formazione altamente professionalizzante".

Attualmente sono operative le convenzioni con alcune importanti realtà imprenditoriali come Sartoria Crimi; La vie en rose; Mythos Fashion District; Rete Imprese; Confcommercio-Federmoda Palermo; Sicindustria Palermo. Il corso inizierà a marzo, con iscrizioni aperte fino al 26 febbraio 2022. Da segnalare l'offerta di 10 borse di studio da parte di Iesed, oltre quelle del bando Inps per i Master Executive.