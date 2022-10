Università, gli studenti fanno e raccontano l'impresa con Jesic consulting

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In un momento di grandi cambiamenti per Jesic, cambia anche la linea comunicativa e, di conseguenza, i progetti sviluppati dagli studenti di Unipa diventano man mano più ambiziosi ed elaborati. Non è più sufficiente limitarsi a fare, questo è il momento di raccontare cosa vuol dire far parte di una realtà imprenditoriale giovane, dinamica e, soprattutto, siciliana, mostrando non solo le opportunità, ma anche i limiti che il territorio pone a realtà come Jesic. La Junior Enterprise dell'ateneo di Palermo rinnova il Cda e apre il periodo di recruitment per entrare a far parte del team.

Quest’anno più che mai, l’associazione punta ad ampliare la rete di imprese locali, permettendo a queste di stare al passo coi tempi e sfruttare al meglio le opportunità che il digitale offre. L’obiettivo è infatti quello di aiutare molte realtà imprenditoriali siciliane a servirsi della comunicazione digitale per migliorare la propria realtà, con una gamma di servizi molto ampia: dal social media management allo sviluppo web, dal graphic design al web marketing.

Prendendo atto della numerose difficoltà che le imprese, in particolare quelle giovani, incontrano durante il loro percorso, delle assurde pretese che il mondo del lavoro ha rispetto ai neolaureati, e della necessità di cercare opportunità fuori dal proprio ateneo, una Junior Enterprise punta proprio a colmare il vuoto tra l’università e il lavoro, offrendo ai giovani l’opportunità di fare impresa e coltivare idee e talenti. Jesic nasce nel 2018 come realtà no-profit, una delle 27 Junior Enterprise locali che fanno capo alla nazionale, JEItaly. Si tratta di un progetto imprenditoriale gestito da e per studenti universitari, con l’obiettivo di preparare questi al mondo del lavoro, sopperendo alla spesso insufficiente preparazione accademica. Compila il form qui sotto e segui JESic su instagram. Qui il video di presentazione dell’associazione.