Evento formativo su "Malattie rare fra innovazione e Ricerca: le leucodistrofie"

il prossimo 8 Marzo a Palermo la Federazione Nazionale Biologi e l’Ordine dei Biologi della Sicilia saranno promotori di un evento formativo di grande importanza sia sanitario che sociale che avrà luogo presso l’Accademia delle Scienze Mediche all’interno del Policlinico Universitario P.Giaccone di Palermo.

L’evento sarà parte integrante della giornata mondiale sulle malattie rare e vedrà la partecipazione di importanti relatori di caratura nazionale ed internazionale Tra cui il Prof. Enrico Bertini Dirigente Medico Responsabile Unità di Ricerca Malattie Neuromuscolari dell’ Ospedale Bambino Gesù di Roma, il Prof. Federico Zara Dirigente Biologo e Ordinario di Genetica e Direttore U.O.C Genetica Medica dell’ Ospedale Giannina Gaslini di Genova, la Prof.ssa Amelia Morrone Responsabile Laboratorio di Diagnostica delle Malattie del Sistema Nervoso e del Metabolismo presso il Meyer di Firenze, e tanti altri ricercatori di altissimo profilo. Tra i moderatori dell’evento sarà presente la Prof.ssa Maria Piccione Dirigente Medico Associato di Genetica Medica e Referente Regione Sicilia Malattie rare, e i Dirigenti Biologi Prof. Fabio Caradonna Associato di Genetica e Citogenetica umana, e Prof.ssa Sonya Vasto Associato in Patologia Generale, il Prof. Giovanni Duro Dirigente di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche – I.R.I.B e responsabile del Centro di Ricerca e Diagnosi Malattie da accumulo lisosomiale, il Prof. Ettore Piro Dirigente Medico e Associato in Pediatria, il Prof. Filippo Brighina Dirigente Medico Associato in Neurologia.

Un evento di aggiornamento professionale, di alto spessore scientifico, cui il Consiglio dell’Ordine dei Biologi della Sicilia ha espresso il proprio favore deliberandone lo scorso 30 Dicembre la realizzazione, conferendo altresì pieno mandato organizzativo al Consigliere OBS Giovanni Polizzi ed al Presidente OBS Alessandro Pitruzzella. L’impegno straordinario profuso dal Consigliere Polizzi per coinvolgere relatori con indirizzi di ricerca specifici, nonché la sua competenza professionale, ed ancora l’approccio accademico e di ricerca del Presidente Pitruzzella, hanno consentito la progettazione di un convegno di alta rilevanza scientifica.