Università, accordo tra Palermo e Cina: nasce una laurea a doppio titolo

Un accordo internazionale che avvicina sempre di più Palermo alla Cina. Il Rettore dell'Università di Palermo Fabrizio Micari e il Presidente della Tianjin Chengjian University (Tcu), in Cina, Zhongxian Li, hanno infatti siglato un accordo per l'attivazione di una nuova laurea a doppio titolo in “Ingegneria e tecnologie innovative per l’ambiente”.

All'incontro di sottoscrizione dell’agreement, che si è svolto in modalità telematica, hanno partecipato Giorgio Mannina, delegato del Rettore alla Internazionalizzazione, Valeria Floriano, responsabile dell’ufficio “Programmi ed Ordinamenti didattici internazionali” di Unipa e una delegazione di docenti della Tcu.

Attraverso l’accordo di doppio titolo, gli studenti che aderiranno attraverso una selezione, seguiranno e conseguiranno alcune materie presso la Tcu in Cina. Al termine del percorso, gli studenti acquisiranno due lauree, una in Italia, rilasciata da Unipa, e una seconda laurea rilasciata dalla Università cinese.

“La stipula di questo terzo accordo con la Cina, svolto in modalità virtuale a causa del periodo pandemico, rafforza ulteriormente i rapporti tra le due Università ed è segno di speranza ed entusiasmo - commenta il Rettore Fabrizio Micari -. Si tratta di un’importante opportunità che diamo a nostri studenti per arricchire il bagaglio di conoscenza, oltre che di un’ulteriore conferma di quanto il valore e l'attrattività del nostro ateneo si stiano sempre più consolidando anche a livello internazionale”.

“Ho avuto il piacere di visitare nel mese di dicembre dello scorso anno l'Università di Tianjin e di rilevare l'attenzione che viene profusa alla ricerca e alla didattica per rendere il percorso di formazione degli studenti eccellente - dichiara il professor Giorgio Mannina - sono estremamente lieto che anche tramite questo accordo, il primo con la Cina, sia possibile contribuire ad incrementare ulteriormente il livello di internazionalizzazione dell’Ateneo di Palermo".