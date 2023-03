Cyber challenge, al via l'addestramento di 24 giovani ingegneri dell'Università di Palermo

Al dipartimento di Ingegneria è iniziata la formazione di 24 giovani talenti dell'Università degli Studi di Palermo all'edizione 2023 di CyberChallenge.it, programma nazionale di addestramento sui temi della cybersecurity organizzato dal laboratorio nazionale di Cybersecurity del Cini con il supporto dell'agenzia per la cybersicurezza nazionale e del Ministero della Difesa.

I partecipanti, sotto la supervisione dei docenti del corso di laurea in Ingegneria informatica Unipa, affronteranno un percorso multidisciplinare, della durata di dodici settimane, che coniuga gaming e formazione tradizionale per fornire le basi metodologiche e pratiche necessarie per riconoscere e fronteggiare le insidie derivanti dalle sempre più diffuse minacce ai sistemi informatici.

A dare il benvenuto agli iscritti il dirigente del centro operativo per la sicurezza cibernetica “Sicilia Occidentale”, dottor Marco Scarpa, che ha rimarcato l’importanza della formazione in ambito cyber e ha incentivato i partecipanti al proseguimento degli studi su questi temi, che saranno sempre più forieri di prestigiose posizioni lavorative in cui i cyberdefender saranno impegnati in prima linea per fronteggiare i crimini commessi nel cyber-space.

L’Università di Palermo partecipa all'iniziativa sotto la guida del professor Giuseppe Lo Re, ordinario di Sicurezza informatica e coordinatore del corso di laurea magistrale in Ingegneria Informatica. Le attività di formazione del team di Palermo sono supportate dal laboratorio nazionale di Cybersecurity del Cini e da CloudMind SpA, azienda palermitana leader nel settore della Intelligent Cloud Transformation, che sponsorizza la squadra.