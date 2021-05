Propagazione e gestione vivaistica in ambiente mediterraneo: il nuovo corso di laurea

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lunedì 7 giugno, alle ore 14:30, sulla piattaforma Microsoft Teams (a questo link), sarà presentato il nuovo corso di laurea professionalizzante in "Propagazione e gestione vivaistica in ambiente mediterraneo", attivato dall'Università degli Studi di Palermo per l’Anno Accademico 2021-22. Il nuovo corso, ad accesso programmato, avrà sede a Palermo. Nel corso della presentazione, a cura della prof.ssa Maria Crescimanno dell'Università degli Studi di Palermo, ci saranno interventi di esponenti del mondo vivaistico nazionale e regionale e testimonianze di professionisti del settore.