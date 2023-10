Università, al via la prima edizione del corso per diventare export manager

Al via la prima edizione del corso executive per "export manager" (Exim) di Unipa. Il corso - rivolto esclusivamente agli operatori del settore in ambito di internazionalizzazione delle imprese -, i cui coordinatori scientifici sono i professori Federico Cosenz e Salvatore Casabona, nasce in collaborazione con i principali attori nazionali dell’export: "Hanno voluto fortemente realizzare un apposito ecosistema per lo sviluppo imprenditoriale all’estero - spiega il professor Consenz - e hanno indicato quali enti deputati alla formazione soltanto l’Università di Palermo per il Mezzogiorno e la Ca’ Foscari di Venezia per il Nord Italia".

La certificazione "Exim"

Il corso è l’unico programma formativo che consente l’accesso all’esame per la certificazione Exim Manager ai sensi della norma Uni 11823-2021, rilasciata da Ibc - Italy Bureau of Certification. "Siamo fiduciosi che la creazione di un ecosistema dell’export nel Mezzogiorno - spiega ancora - dove l’Università di Palermo è supportata dalle principali istituzioni nazionali promotrici dei processi di internazionalizzazione aziendale, costituisca un importante contributo allo sviluppo imprenditoriale del territorio e del Made-in-Italy nel mondo".

La figura dell'export-import manager

L’export-import manager - Exim è una figura indispensabile per supportare le imprese nei processi di internazionalizzazione. La complessità degli scenari internazionali, politici ed economici, così come la molteplicità delle normative di riferimento e delle strategie di penetrazione nei mercati esteri rendono necessaria una formazione continua dei professionisti del settore.

Il corso di Unipa

Il corso executive per export manager costituisce uno strumento indispensabile per l’aggiornamento professionale. Ideato e realizzato in piena conformità con quanto richiesto dalle norme Uni 11823 in materia di certificazione delle competenze dell’Exim, il corso si propone di fornire, con un approccio pragmatico e casistico offerto da docenti esperti nel settore, sia contenuti indispensabili per l’esercizio della professione sia una rete autorevole di relazioni e contatti professionali di grande utilità per affrontare con successo le sfide quotidiane dell’internazionalizzazione.

Il settore dell'internazionalizzazione delle imprese

Il corso è organizzato con il supporto e la partecipazione dei più importanti attori italiani nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese che rappresentano riferimenti indispensabili per l’Exim: