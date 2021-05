Test d'accesso all'università, i corsi di Ares: da quello full immertion a quello flash di 66 ore

Ares Consorzio Universitario, l’azienda attiva su tutto il territorio italiano e internazionale che offre servizi, tutorial e metodo universitario al fine di promuovere la formazione digitale in Italia e all’Estero, lancia due corsi di formazione.

Test corso full di 212 ore

Il corso è articolato in:

200 ore di lezione tutte registrate ed erogate sia “real time” sia “on demand”

12 nelle quali i docenti - due ore per ciascuno - risponderanno alle domande raccolte nei form nell’ultima lezione del ciclo delle 200 ore di didattica

Un form nel quale ogni discente - lezione per lezione - può porre domande di chiarimento.

Ogni docente svolgerà le lezioni di non più di due ore ciascuna. Ogni lezione verrà registrata per poter essere seguita anche in modalità differita. Durante le lezioni, verranno fornite le risposte alle domande che i discenti hanno postato sul form di rifermento. Otto giorni dopo il termine del ciclo di 200 ore di didattica, i docenti forniranno ulteriori 12 ore di lezione - due ore per ciascun docente - per fornire le necessarie spiegazioni alle eventuali domande presenti sul form di riferimento.

Le lezioni verranno caricate sulla piattaforma Ares. Ogni discente riceverà le credenziali - nome utente e password - per poter accedere alla piattaforma e ai form di “domanda”. Tutte le volte che il discente, dopo aver seguito la lezione di una materia, sentisse il bisogno di porre domande al docente di riferimento, potrà collegarsi al form, scegliere la materia e scrivere la domanda. Il discente che ha acquistato il corso avrà diritto a godere del servizio di risposta per un ciclo di 212 ore.

L’accesso ai form verrà inibito ad ogni discente sette giorni dopo la conclusione del corso. La piattaforma inibirà l’accesso al discente 15 giorni dopo che questo abbia completato le 212 ore di corso. La piattaforma deve avvertire il discente che sta per esaurire il tempo per il quale ha diritto ad accedere.

Test corso flash di 66 ore

Il corso è articolato in:

54 ore di lezione tutte registrate ed erogate “on demand”

Un form nel quale ogni discente - lezione per lezione e quindicina per quindicina - può porre domande di chiarimento. I form verranno collazionati e mantenuti in un archivio

12 ore di lezioni per i chiarimenti sempre nella modalità “on demand”- due ore per ogni docente

Ogni docente fornirà il proprio curriculum, il programma delle lezioni e la scheda di trasparenza; riceverà le credenziali - nome utente e password - per poter accedere alla piattaforma; registrerà 4 lezioni di due ore ciascuna più una lezione di un’ora; e registrerà un’ora di lezione ogni 14 e ogni 29 del mese.

In tale lezione verranno fornite le risposte alle domande che i discenti hanno postato attraverso la compilazione dei form. Le lezioni verranno caricate sulla piattaforma JM. Ogni discente riceverà le credenziali - nome utente e password - per poter accedere alla piattaforma. Tutte le volte che il discente, dopo aver seguito la lezione di una materia, sentisse il bisogno di porre domande al docente di riferimento, potrà compilare il relativo form.

Ogni 14 di ogni mese e ogni 29 di ogni mese, i docenti raccoglieranno le domande dall’archivio dei “form” e registreranno un’ora di lezione nella quale offriranno le risposte. Ogni 15 del mese e ogni 30 di ogni mese verranno pubblicati i video di risposta alle domande. Il discente che ha acquistato il corso avrà diritto a godere del servizio di risposta per due cicli (15 - 30)



L’accesso ai Form verrà inibito ad ogni discente dopo 30 giorni dall’inizio del corso. La piattaforma inibirà l’accesso al discente 37 giorni dopo l’inizio del corso. Passati 30 giorni dall’inizio del corso, la “Piattaforma” avvertirà il discente che il tempo per il quale ha diritto ad accedere, si esaurirà fra 7 giorni.

Chi è Ares

Ares Consorzio Universitario è un’azienda attiva su tutto il territorio italiano e internazionale che offre servizi, tutorial e metodo universitario al fine di promuovere la formazione digitale in Italia e all’Estero. Si occupa di erogare anche certificazioni linguistiche e informatiche, attraverso strumenti digitali.

Il Consorzio si distingue per i servizi che offre agli studenti, ovvero: tutor on line e in presenza, efficienza della segreteria e dell’amministrazione, orientamento di carriera, consulenze personalizzate al fine di orientare la scelta del percorso studi più consono allo studente. Ares offre anche la possibilità ai propri studenti e non di laurearsi in presenza dando il giusto valore ad un giorno importante come la seduta di laurea.

Ares nasce nel 2008 dall’idea della famiglia Messana (dottor Roberto Messana, Presidente A.N.Fo.Pe., professoressa Giusy Abbate, Presidentessa di Ares e il dottor Maurilio Messana, Direttore di Ares) la quale famiglia, attraverso la perseveranza e un progetto visionario ha reso possibile la nascita di un’azienda che garantisce oggi sbocchi occupazionali a giovani laureati, passando da 3 a 25 lavoratori (5 di questi assunti durante l’emergenza sanitaria attuale causata da Covid-19).

Ares, azienda familiare ha subìto una forte crescita grazie alla metodologia personalizzata che l’ha resa ciò che è oggi. L’esperienza maturata nella formazione è riconosciuta a livello territoriale ma anche internazionale. Nel 2017 nasce A.N.Fo.Pe. Associazione Nazionale Formazione Penitenziaria, che ha portato all’ideazione di corsi specifici in un mondo sconosciuto, quale la Polizia Penitenziaria.

Dalla sua fondazione, Ares ha gestito e continua a gestire migliaia di studenti iscritti in tutto il mondo. Inoltre, nel 2020 viene dato vita ad un ulteriore progetto: Ares International, una sezione aziendale interamente dedicata a corsi di laurea in medicina e professioni sanitarie all’estero. In un periodo storico dove la tecnologia è diventata indispensabile, Ares più di un decennio fa aveva già sperimentato una metodologia visionaria che all’epoca appariva impossibile.

Oggi, la formula che racchiude l’essenza di Ares è: testa+cuore+famiglia = Ares (citazione della prima dipendente di Ares) Quest’anno, inoltre, nasce l’Accademia del Cinema Ares, un progetto pensato e creato allo scopo di rendere accessibile la conoscenza dell’arte cinematografica a tutti coloro che hanno voglia di imparare, di sperimentare, ma soprattutto, di non essere costretti a emigrare per poter dedicare la propria vita alla settima arte. In programma tantissimi corsi di alta formazione, masterclass, workshop e tanto altro ancora.

Ares si trova a Palermo in via Gaetano Donizetti, 14 e in via Maqueda, 453. Ad Alcamo in via delle Magnolie, 21. A Favara in via Jugoslavia, 24. Ares presenta inoltre poli accreditati in tutto il mondo.