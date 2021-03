Accademia Belle Arti, esordio virtuale per le giornate d'orientamento: i link per collegarsi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Esordio virtuale per le giornate di orientamento all'Accademia di Belle Arti di Palermo. Tre i dipartimenti interessati: arti visive, comunicazione e didattica dell’arte, progettazione e arti applicate.

Ogni dipartimento ha previsto tre diverse giornate con tanti incontri relativi ai corsi di primo e di secondo livello di grado universitario. Si parte domani, lunedì 29 marzo, con il dipartimento di Arti visive (le altre giornate saranno il 26 aprile e il 24 maggio), il 30 marzo sarà la volta del dipartimento di Comunicazione e didattica dell’arte (e poi il 27 aprile e il 25 maggio), il 31 marzo l’incontro con il dipartimento di Progettazione e arti applicate (e poi il 28 aprile e il 26 maggio).

Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma istituzionale Google Meet. Ogni incontro durerà mezz’ora in modo che ogni studente abbia la possibilità di poter seguire più appuntamenti durante la stessa giornata. Ogni corso avrà il proprio link meet che condurrà direttamente alla stanza virtuale dove si svolgerà l’incontro.

“Quest’anno sta passando anche per noi in Didattica a distanza - dice il direttore Umberto De Paola - e per l’Accademia si tratta di una sfida durissima, eppure abbiamo provato tutti insieme a fare comunità. Eppure queste giornate si aprono all’insegna del desiderio di tornare nei laboratori dentro a una vita fatta meravigliosamente di normalità".

Per la partecipazione alle giornate di open day - corsi di primo livello (triennio) - è preferibile che le classi si prenotino tramite il seguente indirizzo email: ufficio-orientamento@abapa.education indicando il dipartimento o il corso a cui si è interessati. Per l'open day - corsi di II livello (biennio) e/o studenti in trasferimento da altri Atenei - sarà possibile accedere agli incontri tramite i link Meet riportati qui di seguito e relativi agli incontri della prima giornata di orientamento.

Gli altri si trovano sul sito dell’Accademia: https://www.accademiadipalermo.it/index.php/orientamento-abapa-2021/ Per accedere alle stanze virtuali è necessario effettuare l’accesso tramite un account Gmail. Si fa presente che la capienza massima per incontro è di 250 persone. Dipartimento di Arti Visive 29.03.2021 Decorazione (T e B) ore 15 - Collegamento Meet mmp-fsdj-zfh; Grafica d’Arte (T e B) ore 15,30 - collegamento Meet vhc-qjsz-evh; Linguaggi sperimentali (T) ore 16 - collegamento Meet iyi-napr-tzh; Pittura e Arte Sacra contemporanea (T e B) ore 16,30 - collegamento Meet gwj-vhqp-mw; Scultura (T e B) ore 17.00 - collegamento Meet gvp-zwtc-hgi.