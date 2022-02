Bambini in Erasmus, gli alunni di una scuola palermitana volano in Portogallo

Piccoli cittadini del mondo. E' l’esperienza che sta vivendo un gruppo di alunni della V elementare del Thomas More, scuola paritaria bilingue di via delle Croci, volati a Maia in Portogallo nell’ambito del progetto "Shared Voices-Connecting communities in the digital age", di cui la scuola è partner, finanziato dal programma "Erasmus+ KA229 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices (School Exchange Partnerships)".

Il progetto coinvolge circa 100 studenti provenienti da tutta Europa. Oltre alla scuola Thomas More, unica in Italia, partecipano all’iniziativa gli alunni della scuola inglese Sherborne Primary School e degli istituti polacco (Szkola Podstawowa nr 42), spagnolo (Bec De L'àguila) e portoghese (Escola Básica Gonçalo Mendes da Maia).

Il progetto si concluderà nell'agosto 2022. A Maia gli alunni palermitani, accompagnati da Stefania Guccione, presidente della Cooperativa Thomas More, dal dirigente scolastico Filippo Salmè e dall’insegnante di inglese Laura Malleo, hanno conosciuto i compagni europei e sono stati coinvolti in laboratori di musica, scienze e cucina.