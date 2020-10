Morettino, a scuola di caffè: a Palermo i corsi dedicati a professionisti e coffee lovers

Diffondere in Sicilia la cultura autentica del caffè, ridare una dignità professionale alla figura del barista e allo stesso tempo, creare nuove prospettive lavorative per i giovani che vogliono investire su nuove competenze. Con queste premesse Morettino, la storica torrefazione palermitana che quest’anno celebra i 100 anni di vita, apre le porte della sua Scuola del caffè, un luogo di cultura, confronto e conoscenza che unisce specialisti del settore e appassionati, per creare una maggiore consapevolezza intorno ad una delle bevande simbolo della nostra cultura.

Dagli anni Novanta Morettino ha investito nella formazione e nella diffusione della cultura del caffè attraverso numerosi corsi gratuiti rivolti alle caffetterie e visite guidate all’interno della Fabbrica museale del caffè. Quest’anno, in occasione del centenario e alla luce del difficile momento storico che stiamo vivendo, la scelta della famiglia Morettino di dare la possibilità a tutti di accedere a questo prezioso sapere e scoprire i segreti dell’affascinante mondo del caffè. L’obiettivo è generare conoscenza intorno ad un prodotto unico e prezioso, dalle mille sfaccettature, di cui c’è ancora poca consapevolezza, nonostante il caffè sia - dopo l’acqua - la bevanda più diffusa nel mondo.

Da fine ottobre sarà quindi possibile partecipare ai corsi della Scuola Morettino, che si trova all’interno della fabbrica museale Morettino, in via Enzo Biagi, nello storico quartiere di San Lorenzo ai Colli. Un luogo aperto a tutti dove si potrà apprendere ogni aspetto della cultura del caffè, attraverso corsi dedicati ai professionisti del settore (“coffee makers”) e agli appassionati (“coffee lovers”), tenuti da alcuni dei migliori esperti del settore del caffè. A guidare la Scuola è Arturo Morettino, fondatore e anima della Scuola del caffè, che da sempre fa della divulgazione della cultura del caffè il proprio obiettivo di vita.

Coinvolgere giovani talenti siciliani che si sono contraddistinti nel panorama nazionale della caffetteria e della formazione è un motivo d’orgoglio per l’azienda. Tra i trainer ci saranno quindi Giuseppe Fiorini (Trainer e Campione italiano di Latte Art), Alessio Vabres (Coffee Trainer e terzo classificato “Barista dell’anno” BarAwards), Andrea Panizzardi (vincitore di Moka Challenge Italia), Nicola Battista (Sommelier del caffè e trainer di Brewing e Coffee Mixology), oltre a numerosi trainer italiani e internazionali, selezionati in base al programma formativo. Per alcuni moduli della Scuola si seguiranno i modelli formativi del “Coffee Skills Programm” di Sca - Specialty Coffee Association di cui Morettino è membro, e alcuni corsi saranno invece svolti in collaborazione con l’IIAC, l’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè.

I corsi abbracceranno tutti gli aspetti del mondo del caffè, dalla sua genesi all’assaggio. Per ogni modulo didattico saranno create e tostate differenti selezioni di caffè in singola origine o in blend, studiate per adattarsi ai diversi metodi di estrazioni oggetti dei corsi, grazie alla nuova micro-torrefazione Morettino Coffee Lab. Partner della Scuola del Caffè sono Faema e La Marzocco per le macchine Espresso e il brewing, Anfim e Mahlkonig per i macinacaffè, Diemme Italia per gli strumenti a filtro, Brita per il mondo dell’acqua e Pulicaff per i prodotti relativi alla pulizia e igienizzazione delle attrezzature.

Al termine di ogni corso verrà rilasciato un diploma relativo ai moduli seguiti, oltre che una serie di esclusivi benefit e gift coffee kit dedicati ai partecipanti per continuare la coffee experience anche oltre la Scuola. Ogni corso prevede un numero limitato di partecipanti, in linea con le misure anti contagio, e saranno svolte nel rispetto dei protocolli anti Covid-19. Tra i next step programmi di e-learning e moduli web per consentire la formazione anche a distanza.

Il calendario 2020 della Scuola del Caffè

Alcuni corsi saranno rivolti principalmente a chi lavora in bar, caffetterie e ristorazione. Lo scopo è quello di formare operatori consapevoli, curiosi, che possano diventare “ambasciatori della materia prima”, in grado non solo di preparare una buona bevanda, ma anche di raccontarla e affascinare il cliente. Altri corsi si rivolgeranno, invece, anche ai semplici appassionati, con moduli di degustazione sensoriale e metodi di preparazione alternativi all’Espresso.

“ABC del caffè - percorso conoscitivo del mondo del caffè dal chicco alla tazzina”: 30 ottobre 2020. Docenti: Arturo Morettino e Nicola Battista

I modulo rivolto sia agli amanti del caffè che ai professionisti, che permetterà di scoprire la storia, i metodi di lavorazione e preparazione, arrivando fino alla degustazione e analisi sensoriale di alcuni blend e monorigini estratti in Moka, Espresso e Filtro.

“Barista”: 12 e 13 novembre. Docente: Alessio Vabres

Una full immersion di due giorni, per 12 ore complessive di corso, in cui si impareranno le tecniche di preparazione dell’Espresso perfetto e i segreti per la preparazione di un cappuccino a regola d’arte.

“Latte art”: 27 e 28 novembre. Docente: Giuseppe Fiorini

Una due giorni, per 12 ore di corso, per imparare la tecnica di decorazione a mano libera di forme e disegni effettuati con il latte.

“Brewing”: 4 dicembre (corso per amatori) e 11 dicembre (corso per professionisti). Docente: Nicola Battista

Si parlerà di preparazione e assaggio del caffè filtro. Il primo appuntamento è riservato ai “coffee lovers”, il secondo invece ai “coffee makers”.

In programma anche corsi dedicati alla Moka e alla Coffee Mixology, il cui calendario sarà aggiornato a breve sul sito www.morettino.com, nella sezione “Scuola del caffè”, dove sarà possibile prenotare tutti i corsi della scuola Morettino.