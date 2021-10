Mese dell'educazione finanziaria al Don Bosco, tra i banchi di scuola l'iniziativa "Fisco è futuro"

La direzione regionale della Sicilia dell’Agenzia delle entrate partecipa, con un incontro dedicato alle studentesse e agli studenti dell’Istituto Salesiano “Don Bosco” di Palermo, alla quarta edizione del “Mese dell’Educazione Finanziaria 2021”, l’evento promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

“Fisco è futuro” è il titolo dell’iniziativa, in programma il 27 ottobre, che si propone di sviluppare una riflessione sul dovere e l’opportunità di contribuire alla spesa pubblica, attraverso il prelievo fiscale, in maniera onesta e corretta, nell’interesse personale e della collettività. Nell’ambito dell’evento le studentesse e gli studenti delle quinte classi del liceo classico, scientifico e del triennio del Les (indirizzo economico sociale) si affronteranno nella “gara della responsabilità” per scoprire, capire e apprendere, tramite un test interattivo, che anche attraverso il rispetto delle norme fiscali ci si prende cura del proprio futuro e di quello del Paese.