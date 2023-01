Scuole superiori, chiuse le iscrizioni: in Sicilia due studenti su tre hanno scelto il liceo

Due studenti siciliani delle scuole medie su tre hanno scelto il liceo per il prossimo anno. E' quanto emerge dalle iscrizioni on line alle prime classi delle scuole superiori statali per il 2023-24 che si sono chiuse ieri alle 20. A prediligere i licei il 63,1% degli alunni, il 26% optano per gli istituti tecnici, il 10,9% per i professionali.

Numeri che sottolineano un rialzo delle iscrizioni nei licei, che passano dal 61% al 63,1% (57,1% a livello nazionale) con un aumento del 2% rispetto all'anno scolastico 2022/23; in leggera decrescita (-1%) invece gli iscritti agli istituti tecnici, che passano dal 26,9% dell'anno scolastico in corso al 26% per il prossimo (30,9% a livello nazionale); all'incirca lo stesso decremento (-1%) si registra per le iscrizioni ai professionali, che passano dal 12,1% all'10,9% (12,1%a livello nazionale).

Iscrizioni alle scuole secondarie - I dati della Sicilia

Liceo - 63,1% (solo le prime tre posizioni)

Scientifico (con annessi indirizzi specifici) 27% Scienze Umane (con annessi indirizzi specifici) 12,5% Classico 9,6%

Tecnico - 26% (solo le prime tre posizioni)

Informatica e telecomunicazioni 5,4% Amministrazione, Finanza e Marketing 5,4% Turismo 2,9%

Professionale - 10,9% (solo le prime tre posizioni)