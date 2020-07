Back to school, libri scolastici nuovi ma anche usati: come riceverli a casa in 24 ore

Zaini, astucci e diari sono importantissimi per il ritorno a scuola. Ma ciò che risulta davvero primario è l'acquisto dei libri di testo. Comprarli nuovi ogni anno comporta una spesa ingente per le famiglie palermitane che può arrivare fino a 500 euro, soprattutto per i libri delle scuole superiori e dei licei.

Dove comprare libri nuovi o usati per la scuola a Palermo

Libreria Luigi Portinaio, via Duca della Verdura 4 a Palermo

Libreria Nike, via Marchese Ugo 76/78 a Palermo

Libreria Agati Roberto, via Vittorio Emanuele 335

Libreria Europa, via Uditore 22a/b a Palermo

Pro.ve.di, via Paolo Veronese 11 a Palermo

Libreria Nuova Europa, via Empedocle Restivo 125 a Palermo

Mondadori Point, via Valerio Villareale 25 a Palermo

Sicilia libri, via Danimarca 32 a Palermo

Promolibri Sas, via Aquileia 84 a Palermo

Libreria degli Angeli, via Re Federico 47 a Palermo

Libri e Altro, corso Calatafimi 754 a Palermo

Libreria Zacco, via Vittorio Emanuele 423 a Palermo

Libreria Di Piazza Anna Maria, via Generale Arimondi Giuseppe 23 a Palermo

Punto Einaudi, via Ludovico Ariosto 24 a Palermo

Libreria del Corso, via Vittorio Emanuele 332 a Palermo

Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca 102 a Palermo

La Libreria del Tribunale, piazza Orlando Vittorio Emanuele 44 a Palermo

Palermo Libri, via Vittorio Emanuele 313 a Palermo

Mondadori Point, viale Lazio 87 a Palermo

Libreria Sciuti, via G. Sciuti 91/F a Palermo

Libreria Vaccaro, via Brasa 42/50 e via Vittorio Emanuele 439/441 a Palermo

Libreria Alaimo, via Vittorio Emanuele 349 a Palermo

Libreriadelcassaro, via Vittorio Emanuele 399 a Palermo.

Libreria La Vardera, via Nicolò Turrisi, 15 a Palermo

Lista in aggiornamento: per segnalare la tua libreria manda una mail alla redazione di PalermoToday.

Come ordinare libri online