Tempo d'estate a Villa Filippina: al via giochi, disegni e sport per i più piccoli

Dopo la ricca ed entusiasmante esperienza di questi mesi con il “Tempo d’estate”, per i bimbi, in collaborazione con il Circ’Opificio, al Parco Villa Filippina sta per partire una seconda tranche del “Tempo d’estate”, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Dal 23 agosto all’11 settembre in programma un “Campus estivo”, con attività ludiche, creative e sportive per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 15 anni, a cura dello staff di Villa Filippina. Orario: dalle 8 alle 13 per chi sceglie la prima parte della giornata e dalle 8 alle 16 per chi preferisce il tempo prolungato. Possibilità di prenotare il servizio pranzo.

Tutte le attività si svolgeranno all’aria aperta, nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19. Per info e iscrizioni recarsi a Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) da martedì 17 agosto a lunedì 23 agosto su appuntamento.