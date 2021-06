Laboratori creativi e giochi di squadra: all'Orto Botanico arriva il campus dei piccoli

La scuola sta finendo, quale migliore occasione per impegnare i bambini all'aria aperta, in maniera divertente e istruttiva? Il nuovo appuntamento del Campus dei Piccoli, organizzato da CoopCulture in collaborazione con OrtoCapovolto e la Libreria Dudi, si svolgerà dal 14 al 18 giugno e dal 21 al 25 giugno all'Orto Botanico di Palermo.

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13.30, i bimbi saranno impegnati in tantissime attività all'aria aperta da svolgere sotto la guida attenta degli operatori CoopCulture, per scoprire ed esplorare la natura: laboratori creativi, scoperte scientifiche, giochi di squadra, attività fisica e tanto altro.

“Naturalmente giochiamo”, “La geometria della natura” “Cosa posso fare con una pigna?” sono solo alcuni dei giochi divertenti e formativi che abbiamo in serbo per i vostri bambini. Con il laboratorio “Il mio libro botanico”, realizzeranno un piccolo libro ricordo, servendosi di fogli, spago e cartone, sul quale terranno traccia di tutte le loro nuove avventure.

Per la prima settimana di Campus è in programma anche una giornata fuori porta: i bambini potranno andare in visita a Palazzo Chiaromonte Steri, appena riaperto alla città, accompagnati da un operatore didattico che li coinvolgerà nella scoperta della storia del palazzo e della famosa “Vucciria” di Renato Guttuso, grazie alla quale entreranno in contatto con il mondo dei colori. Concluderanno poi la giornata con un laboratorio creativo durante il quale realizzeranno una loro personale opera d'arte. Tutti i giorni alle ore 10:30 è prevista anche una golosa pausa merenda.

Le attività sono indicate per bambini dai 6 ai 10 anni. Modalità di partecipazione: una settimana 110 euro; due settimane 200 euro; ingresso giornaliero 25 euro. Per prenotazioni www.coopculture.it.