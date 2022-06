A scuola di jazz, al Santa Cecilia una giornata di studi per scoprire il mondo del Brass

Il Brass Group al fianco dei giovani e delle scuole. Nasce il Brass Day, un’azione educativa basata sulla didattica esperienziale. La scuola vive per un giorno il Brass scoprendo il mondo educational della Fondazione The Brass Group.

Le classi vivranno un percorso didattico interattivo all’interno del Real Teatro Santa Cecilia con una vera e propria escursione nel mondo della musica jazz basata su esperienze che coinvolgono direttamente gli alunni delle scuole già firmatarie del protocollo di adesione al progetto Brass & Jazz. Il 7 giugno alle ore 9 presso il Real Teatro Santa Cecilia, verrà messa in scena il Bras Day con una lezione-concerto.

Il programma

Ore 8.30: accoglienza presso il foyer del Real Teatro Santa Cecilia

Ore 9:30: introduzione al programma Brass Educational. Interverranno: Ignazio Garsia, presidente della Fondazione The Brass Group Vito Giordano, direttore delle attività didattiche della Fondazione Gino Pantaleone, docente del programma Educational. Presentazione del Brass Day Roberto Cuccia, coordinatore Programma Educational.

Ore 10: Proiezione del video “My home Brass”

Ore 10.15: Esibizione dei ragazzi del laboratorio musicale del Liceo Artistico Statale “Catalano”

Ore 10.30: Esibizione dei ragazzi partecipanti al progetto “Brass incontra, il Jazz per le scuole (No More Neet)”

Ore 11: Lezione concerto del maestro Vito Giordano, Bruna Angelico, voce, Gaetano Castiglia, tromba, Alessandro Laura, sax tenore, Valerio Rizzo, piano, Massimo Calì, basso, Giuseppe Madonia, batteria

Il costo del singolo biglietto è di 5 euro. Ingresso gratuito per gli alunni coinvolti nei progetti Brass Educational e No More Neet