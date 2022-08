Roadshow Italia, il progetto didattico sulla robotica fa tappa a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Arriva per la prima volta a Palermo l’e.Do Roadshow di COMAU, il progetto didattico itinerante per l’orientamento professionale organizzato in collaborazione con la rete di imprese ASSE 4 e COMAU, per avvicinare i ragazzi e le ragazze al mondo della robotica e dell’automazione industriale.

Il tour e.Do Roadshow, che conta di diverse tappe tra le regioni italiane, viene ospitato a Palermo dal CEIPES martedì 20 settembre, dalle 10, nella sua sede di via Francesco Maria Alias 20. Obiettivo dell’evento è quello di promuovere, in partnership con scuole, imprese e stakeholder locali, lo studio di robotica e STEM, materie ritenute fondamentali per sviluppare le competenze delle nuove generazioni. Il Roadshow per la divulgazione della robotica e l’automazione industriale è un’importante opportunità per gli studenti e le studentesse del territorio che possono avvicinarsi al mondo dell’Industria 4.0 come a quello delle professioni tecniche e scientifiche ma anche per dirigenti, docenti, fondazioni, associazioni e stakeholders che vogliono confrontarsi sul mondo della robotica e del coding nei sistemi educativi.

Conferma la tua partecipazione tramite il seguente link: https://forms.gle/LZDkEzo586vh6DGB