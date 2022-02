Come imparare il teatro di Shakespeare gratuitamente: la masterclass con una coach inglese

Calarsi nel cuore creativo dell’Inghilterra del Cinquecento, vivere in prima persona il teatro immortale di Shakespeare, a partire dal quale niente è stato più come prima. E farlo con chi la terra del Bardo l’ha respirata, nascendoci e recitando il luoghi “sacri” come il Globe Theatre.

Non poteva che chiamarsi “Shakespeare in Palermo” la due giorni in esclusiva italiana organizzata dall’accademia di spettacolo La valigia dell’attore e tenuta dall’attrice, regista e coach londinese Sarah Finch che, insieme a teatro, cinema e formazione, continua a calpestare le tavole del Globe e di tanti teatri inglesi e internazionali.

Una full immersion sul teatro di Shakespeare e sulle sue influenze nella scena di oggi che la Finch porta in giro in tutto il mondo, con laboratori e masterclass. Nell’appuntamento palermitano, il 26 e il 27 febbraio, sarà affiancata dall’attore e regista Ugo Bentivegna, direttore dell’accademia di spettacolo La valigia dell’attore, che del Globe ha calpestato le scene in diverse occasioni.

Una due giorni - in continuità con altri lavori in forma di incontri, stage e masterclass che l’accademia organizza periodicamente - che si terrà nella sede dell’accademia (piazza Sant’Anna, 3) e sarà articolata in un workshop per allievi attori, aperta a chiunque sia interessato, e in una masterclass, rivolta invece ad attori, registi e professionisti in discipline legate alla scena.

Un’esperienza intensa e altamente formativa, che permetterà di studiare Shakespeare attraverso chi lo studia, lo perfeziona e lo “vive” quotidianamente. Le iscrizioni per l'appuntamento assolutamente gratuito dovranno pervenire entro il 21 febbraio via email a lavaligiadellattoreparoma@gmail.com.