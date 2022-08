Musica e strumenti, l'associazione Praeludium apre le iscrizioni ai corsi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Quest’anno l’associazione Praeludium festeggia 5 anni e lo fa con una grossa e imprevedibile novità: una nuova, ampia e più moderna sede ( nello stesso stabile in Via Giuseppe De Spuches 10). Alessandro Profita e Agnese Ferrari, soci fondatori, abbracciano la strada del rinnovo e del cambiamento cercando così di far percepire un’aria di progresso. Lo scopo è diventare sempre più luogo d’incontro e d’aggregazione nel nome di interessi musicali e culturali. Le porte verranno aperte lunedì 5 settembre dando così inizio all’anno 2022/2023.

Il ventaglio dell’offerta formativa musicale è molto vasto volto a coprire qualsiasi fascia d’età: dai 2 anni, ai ragazzi, agli adulti. Alla Praeludium sono attivi numerosi corsi di canto e strumento (chitarra classica/acustica/elettrica, pianoforte, violino, violoncello, basso elettrico, flauto traverso, batteria, sax, clarinetto, tromba). Non sono però solo offerti corsi individuali, ma anche musica d’insieme classica e moderna, dalla propedeutica per i piccolissimi all’orchestra di chitarre ed alle band di bambini/ragazzi/adulti, dai saggi di Natale e di fine anno alla partecipazione a concorsi nazionali e internazionali. Insomma, le attività non mancano.

Che si voglia frequentare per hobby, in maniera amatoriale o per un percorso accademico, con l'associazione Praeludium si trova il proprio posto. Un altro anno ricco di novità in cui, più che mai, si cercherà di trasmettere il messaggio più importante: la musica è disciplina ma anche gioco, condivisione e divertimento. L’importante è uscire da lezione sempre con entusiasmo e un grande sorriso. Per informazioni contattare il numero 375.5821101 o visitare il sito web www.associazionepraeludium.it.