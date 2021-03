"Focus Sicilia", la realtà italiana della cirrosi epatica in epoca pandemica tra terapie e impatto socio economico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I deceduti per cirrosi epatica in Italia sono oggi circa 15.000 all’anno. Le nuove terapie per l’Epatite C ed i successi dei trapianti di fegato nei pazienti candidabili, hanno portato e porteranno un aumento della sopravvivenza dei pazienti con cirrosi. Di conseguenza questa malattia inciderà in maniera significativa sull’organizzazione socio-assistenziale, e sull’impatto economico gestionale dei vari sistemi sanitari regionali. L’esperienza drammatica della recente pandemia ha fatto emergere ancor più la necessità di una nuova organizzazione per la presa in carico di questi pazienti altamente complessi e quasi sempre pluripatologici.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: - Fabio Cartabellotta, Direttore UOC Medicina Interna Ospedale Buccheri La Ferla Palermo, Responsabile Rete HCV Sicilia - Salvatore Corrao, Direttore Medicina Interna e Dipartimento di Medicina Clinica, ARNAS Civico, Palermo - Maria Letizia Di Liberti, Dirigente Generale Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Assessorato Regionale della Salute, Regione Siciliana - Ivan Gardini, Presidente EpaC - Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità - Alessandro Malpelo, Giornalista - Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” - Presidente SIHTA - Maria Giovanna Minissale, Medico Ospedale Buccheri La Ferla Palermo - Maurizio Pastorello, Direttore Dipartimento Farmaceutico ASP Palermo - Carmelo Pullara, Vice Presidente Commissione VI Salute, Servizi Sociali e Sanitari, Regione Siciliana - Salvatore Scondotto, Dirigente Responsabile sorveglianza ed epidemiologia valutativa, Regione Siciliana - Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità ⇒ SCARICA IL PROGRAMMA ⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR