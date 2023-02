Al via il corso di alta formazione in ambito ICT, a Palermo

Formazione continua e costante: questo è l’ingrediente chiave per orientarsi nel mondo del lavoro.

Per questo è importante scegliere corsi professionali e, soprattutto, in linea con le richieste del momento, come quelle che riguardano il settore ICT di particolare interesse ai fini occupazionali.

Questo ambito vede figure professionali sempre più richieste, come quella del Back End Developer (anche detto “sviluppatore Back-End”), oppure del Front End Developer e del Cyber Security.

Nello specifico, Il Back End Developer è il programmatore specializzato nella codifica lato Server, e dunque nella programmazione di tutti gli elementi “invisibili” di un sito o un’App agli occhi di un utente.

La figura del Front End Developer è colui che è in grado di sviluppare un sito moderno, dinamico e responsive, grazie alle competenze e conoscenze tecniche approfondite dei linguaggi di programmazione e framework essenziali, come HTML, CSS e Bootstrap, Javascript e Jquery. Infine, la figura del Cyber Security si occupa di tutto ciò che concerne la sicurezza online.

Partecipare a questo tipo di corsi significa sviluppare competenze in ambito ICT, dall’ideazione e lo sviluppo di applicazioni software fino all'mplementazione di soluzioni orientate allo sviluppo sostenibile.

Una vera e propria opportunità per laureati in informatica o ingegneria informatica, che vogliono sviluppare conoscenze su tecnologie IT di base, come Reti di Comunicazione, le Architetture hardware, Sistemi Operativi, Basi di dati, Linguaggi di programmazione, Crittografia.

Destinatari e requisiti di partecipazione

A Palermo, Arces organizza 3 corsi di formazione di alta specializzazione nel settore ICT.

I corsi per Front End, Back End e Cyber Security sono rivolti a giovani o adulti disoccupati, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Al 31% degli allievi, che termineranno il percorso formativo, sarà garantita l’assunzione presso l’azienda ospitante del tirocinio.

Il numero di partecipanti è di 16 allievi + 3 uditori per ogni edizione corsuale.

Destinatari dei corsi sono giovani e adulti disoccupati o in stato di non occupazione ai sensi di quanto definito nel D.lgs 150/15 e delle circolari attuative del MLPS residenti o domiciliati in Sicilia.

La sede formativa di svolgimento di tutti i corsi è Associazione ARCES a Palermo, in Vicolo Niscemi n. 5, 90133, oltre a tutte le sedi presso le quali verranno svolte le attività previste nel programma formativo e negli stage.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, alla segreteria organizzativa dell’Associazione ARCES. Tel +39 091 346629, email: info@arces.it.