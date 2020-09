Come imparare lo spagnolo come seconda lingua, al Cervantes ripartono i corsi

Alunni e docenti sono pronti: la voglia di ricominciare passa anche dal cuore spagnolo che batte da 14 anni a Palermo. Da settembre, infatti, ripartono i corsi di lingua spagnola dell’Instituto Cervantes che dal 2006 diffonde la lingua e la cultura spagnola a Palermo e in tutta la Sicilia.

L’Instituto Cervantes di Palermo riaprirà le porte ai corsi degli allievi a partire da settembre nella sede dove si svolgono i corsi in presenza, cioè in via Giosuè Carducci 2. Tutto è pronto per iniziare seguendo, rigorosamente, le norme anti contagio da Coronavirus. Ogni alunno, infatti, dovrà firmare un’autocertificazione ad ogni ingresso dichiarando di non aver contratto il virus, saranno disponibili i dispenser di gel disinfettante e tutti, nei luoghi comuni, dovranno indossare la mascherina. Non solo, la salubrità degli ambienti sarà garantita dal fatto che ogni aula dispone di un impianto di areazione separato dalle altre aule in modo da avere sempre ambienti ben arieggiati e con un frequente ricambio d'aria. Non è stato facile per scuole e istituti educativi adeguarsi alle nuove norme per la tutela della salute, ma la particolare architettura di aule e spazi comuni dell'istituto ha permesso ai docenti di organizzare al meglio lo spazio per le lezioni e per le attività comuni.

Durante il lockdown, infatti, l’Instituto Cervantes ha avviato una serie di corsi online, tramite piattaforma Zoom. Il successo dei corsi ha suggerito alla direzione di proseguire su questa strada e infatti anche adesso sarà possibile seguire i corsi di lingua online. Insomma tutti pronti per imparare, perfezionare e conoscere al meglio la lingua spagnola. Da lunedì 21 settembre inizieranno i corsi quadrimestrali in presenza sia nei giorni pari che in quelli dispari, non solo, prenderanno il via anche i corsi online Ave Global. Si tratta di corsi in cui, pur studiando da casa, gli allievi saranno affiancati da un tutor e saranno inseriti in una classe virtuale di competenze omogenee. Altri corsi online inizieranno da martedì 22 settembre. Il calendario delle lezioni prevede l'avvio dei corsi per gli esaminatori Dele A1 e A2 e da martedì 29 settembre l'offerta formativa si arricchirà con i corsi online su piattaforma Zoom della durata di 30 ore.

Le opportunità per conseguire i certificati Dele, gli unici riconosciuti dal Governo italiano per l’insegnamento o i concorsi pubblici, non mancano. Le prossime sessioni d’esami Dele saranno: il 23 ottobre 2020 per i livelli scolastici A1 e A2/B1 para escolares e i livelli generali A2, B1 e B2. Attenzione perché le iscrizioni saranno aperte solo fino al 30 settembre. A novembre invece ci sarà la sessione ordinaria. Il 13 novembre i livelli scolastici A1 e A2/B1 para escolares e il 14 novembre 2020 i livelli generali A1, A2, B1, B2, C1 e C2. In questo caso le iscrizioni saranno aperte fino al 14 ottobre. Studiare sapendo di farlo in sicurezza è certamente una garanzia in più per tutti gli allievi dell’anno scolastico 2020/2021.