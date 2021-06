Estate creativa per gli appassionati di street art: a Palermo il workshop con Demetrio Di Grado

Forbici, colla, pennello e color spray mixati con scrupolo, tecnica e fantasia. Questi gli strumenti per la collage art: una tecnica di street art che recupera fotografie d’antan e le attualizza in un contesto contemporaneo. E’ la cifra artistica che meglio rappresenta l’arte di Demetrio di Grado, street artist palermitano che con piglio da ricercatore archivia immagini da riviste pubblicate tra gli anni '30 e gli anni '60 e dà vita a personalissimi ritratti intatti nella loro identità ma ri-contestualizzati in un processo di attualizzazione semantica più vicina ai giorni nostri.

Nei suoi lavori la figura è sempre al centro: volti di uomini, donne, bambini. Sui loro occhi un messaggio che attraversa il tempo fino a raggiungere il nostro presente. Una provocazione, una riflessione. "Il collage come strumento di evasione, temporanea, dal quotidiano, di evidenziazione e talvolta scardinamento di alcune tematiche ricorrenti nel tempo, in una continua esplorazione di nuove tecniche di taglio e incastro" spiega Demetrio stesso, che dopo un trascorso nella cultura Hip Hop dal 1994 al 2000 è rimasto affascinato dall’arte e in particolar modo dalla pittura. Nel 2012 ha fondato ManSourcing, l'associazione che ha dato inizio al suo progetto artistico: la promozione dell’arte in tutte le sue declinazioni possibili. É iniziato così un percorso ricco di collaborazioni con numerosi artisti della scena nazionale ed internazionale, che lo ha coinvolto in mostre, progetti di street art e festival.

Un workshop d'artista

In collaborazione con Afea Art & Rooms, struttura ricettiva e incubatore artistico nel cuore di Palermo presso cui Demetrio di Grado ha decorato ambienti e dettagli di interior, è nato un workshop aperto a tutti gli appassionati di street art che vogliono apprendere o approfondire la tecnica della collage art. Adulti e ragazzini, principianti o affermati street artist.

La durata del workshop include un’ora e mezza di sessione tecnica e operativa con Demetrio di Grado e pernottamento con colazione presso Afea Art & Rooms al costo di 100 euro a notte, a camera doppia (quindi per due persone). Durante il workshop si articoleranno tre diversi momenti: la consultazione del materiale fotografico, l’impaginazione e la chiusura del collage attraverso l’utilizzo di forbici, colla, fogli e riviste su argomenti vari o specifici a seconda delle richieste del gruppo. Il workshop si terrà da ora fino al 31 luglio in classi di minimo 6, massimo 12 partecipanti.

Soggiornare all’interno di un’opera d’arte, diversa in ogni ambiente, in ogni camera, in ogni dettaglio. Questa è la proposta ricettiva di Afea Art & Rooms: 10 camere decorate, affrescate, personalizzate da artisti del pennello e della bomboletta che hanno reso unici ambienti, dettagli, atmosfere. Tutti interattivi, da seguire tramite QRCode durante i work in progress. Il risultato è una struttura ricettiva unica e originale, ambienti caratterizzati da una personalità forte e avvincente, storie che si sviluppano su pareti, armadi, cuscini e oggetti d’arredamento. Ogni artista ha impresso uno stile e un racconto, fatto di immagini, esperienze tattili e visive, culminanti in un tripudio di colori, in una formula ricettiva emozionante e condivisibile attraverso un’app e l’installazione di QRCode al di fuori di ogni stanza.