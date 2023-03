Arriva a Palermo il workshop gratuito, teorico e pratico per le donne che vogliono diventare dj

Ispirare una nuova generazione di talenti, offrire nuove esperienze e nutrire la creatività: è con questo spirito che AlphaTheta Corporation, attraverso il suo brand Pioneer dj, leader di mercato nello sviluppo e nella produzione di apparecchiature per dj, promuove il progetto Start From Scratch: una serie di workshop gratuiti nati con l’obiettivo di sostenere tutti gli individui interessati e appartenenti a comunità sotto rappresentante all'interno dell'industria musicale, offrendo la possibilità di imparare a cimentarsi come dj e acquisire nuove conoscenze per intraprendere una carriera nel mondo della musica.

Per tutto il mese di marzo, aprile e maggio, le persone che si identificano nel genere femminile avranno la possibilità di partecipare a workshop virtuali e di persona in Spagna, Francia, Germania, Italia, Belgio, Svezia e Regno Unito per apprendere nuove competenze e di conoscere i modi più efficaci per intraprendere una carriera nella musica.

La tappa italiana si terrà a Palermo, sabato 18 marzo, dalle ore 15 alle ore 18 presso lo spazio Crezi.Plus ai Cantieri Culturali alla Zisa, e sono invitate a partecipare tutte le donne e persone che si identificano nel genere femminile e non-binary che vogliono imparare i fondamenti del DJing.

Il workshop italiano promosso da Pioneer Dj è organizzato in collaborazione con Fluidae Collective, fondato dalle tre DJ siciliane - d’origine e adozione - Emilia Callari, Federica Vita, Mariana Bek, con la collaborazione di Anastasia Ruta, e rappresenta uno spazio di fluida sperimentazione creativa, una community di anime e corpi interconnessi nata per assottigliare il divario di genere nel mondo della musica e della cultura underground. Partner dell’iniziativa di Pioneer dj a Palermo è anche Davidoff Store, punto di riferimento in Sicilia e in tutta Italia per la fornitura di attrezzature per dj, impianti audio, video e luci.

Sarà un vero laboratorio teorico e pratico per apprendere le nozioni fondamentali e muovere i primi passi alla console. Un’occasione unica per imparare sotto la guida delle DJ fondatrici di Fluidae: Emilia Callari, Bluemarina e Mariana Bek, che metteranno a disposizione la loro l’esperienza per supportare i partecipanti al workshop. I posti a disposizione sono 15 per registrarsi all’evento sarà necessario registrarsi a questo link.