Nasce TalentEdu, all'università una serie di webinar per studenti e operatori del mondo dello sport

Nasce TalentEdu, il programma di TalentPlayers, Pmi innovativa palermitana, che in collaborazione con il dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e dell'Esercizio fisico e della Formazione, dell'Università di Palermo, intende lanciare una serie di webinar professionalizzanti dedicati agli studenti e a tutti quei professionisti e semi professionisti che operano nel mondo dello sport a 360°, che vogliono accrescere le proprie competenze e professionalità.

Webinar che hanno come comune denominatore il mondo dello Sport: Innovazione, tecnologia, gestione, recupero infortuni, comunicazione, marketing, finanza, economia, i temi che si tratteranno, con una spiccata presenza di personaggi, tra i più importanti del panorama nazionale e internazionale.

I primi appuntamenti:

Giorno 10 novembre alle ore 15,00 con il primo webinar dedicato alla filantropia nel calcio: il caso della Fondazione Milan, con l'intervento del Dott. Benedetto Di Blasi;

Giorno 16 novembre alle ore 19,00 il secondo appuntamento con il fisioterapista del Manchester City, Federico Genovesi, che ci parlerà di recupero indortuni nel calcio moderno.

Giorno 6 dicembre alle ore 19,00, Matteo Campodonico, fondatore di Wyscout, il più grande archivio video di calcio al mondo, precursore del data analyst nel calcio.

In fase di definizione diversi appuntamenti dedicati a svariati temi: dalla gestione dei settori giovanili in ambito professionistico, all'evoluzione nel calcio femminile; dagli aspetti legali, al marketing e alla comunicazione; dal mondo dell'innovazione e della data e match analysis, ai nuovi trend sul recupero dagli infortuni. E tanto altro. I webinar saranno, alcuni gratuiti ed altri saranno fruibili attraverso una quota di partecipazione. Per gli studenti del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e dell'Esercizio Fisico e della Formazione sono previsti Cfu per la partecipazione.

Per conoscere tutti gli appuntamenti in continuo aggiornamento consultate il sito www.talentplayers.com nella sessione TalentEdu.