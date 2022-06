Scuola di cinema Piano Focale, al via il workshop di recitazione con Gianpiero Pumo

Un workshop di recitazione con il regista e attore Gianpiero Pumo nella scuola di cinema di Piano Focalo. Tre giorni intensivi da venerdì 24 a domenica 26 giugno, dalle 10 alle 18. In tutto 21 ore di lavoro per approfondire il rapporto complesso e fondamentale che intercorre tra il regista e l’attore. Un approfondimento su come relazionarsi ed interagire con la figura del regista, seguirne le indicazioni e le direttive senza perdere l’identità del personaggio e la libertà creativa ed espressiva. Gli attori impareranno come costruire e mantenere un confronto costruttivo e un dialogo col regista. Si farà un profondo lavoro sul corpo, e sulla libertà del movimento, sulla memoria sensoriale e sul riavvicinamento con la nostra parte più intima. Un percorso alla scoperta della consapevolezza di se stessi, alla ricerca della propria personale unicità per metterla al servizio del personaggio.

Un servizio fotografico come borsa di studio

L’attrice o attore che si distinguerà durante il workshop, riceverà come borsa di studio un servizio fotografico con la fotografa Elisabetta Giuliano. Alcune tra le cose che verranno trattate durante il workshop e delle attività: lo studio delle scene partendo dall’analisi del testo. Interpretare una sceneggiatura scoprendone tutte le sfumature per rendere il personaggio vero, credibile e unico; lavoro su scene tratte dal film “Ciurè” e su altre scene originali e inedite; lavoro davanti alla macchina da presa in simulazione di casting e set cinematografico; lavoro singolo e di gruppo su improvvisazioni e scene studiate durante il workshop, e su altre preparate separatamente. Alla fine del corso, verranno consegnate le riprese realizzate davanti alla macchina da presa in modo che i partecipanti possano inserirle nel proprio showreel.

Chi è Gianpiero Pumo

Regista, attore e sceneggiatore palermitano classe 79’, si forma artisticamente tra Roma e New York. Recita in numerose produzioni di fiction e film nazionali e internazionali come Squadra Antimafia, Suburra, La Belva, House of Gucci e la nuova serie Rai sul Generale Dalla Chiesa. È protagonista per le campagne pubblicitarie di Bmw per gli Stati Uniti, Opap per la Grecia e recita al fianco di Kevin Costner per un famoso marchio italiano. Nel 2013 scrive il suo primo testo per il teatro Il Pretesto che viene pubblicato da Di Mauro Editore. Ne seguono altri due, Un bacio dai tuoi papà che viene incluso da una nota rivista nella lista dei "migliori spettacoli dell'anno", e La Belva Giudea che gli vale il Premio Giuliano Gemma 2019 come migliore attore in una performance teatrale. Firma la sceneggiatura del nuovo film del duo comico Matranga&Minafò e debutta alla regia con la sua opera prima Ciurè, che verrà presentato in anteprima nei festival internazionali. Attualmente sta lavorando alla scrittura del suo prossimo lungometraggio.