Come fare le decorazioni sul cappuccino: arriva a Palermo la masterclass di "latte art"

La Latte Art, tecnica di decorazione artistica dei cappuccini, sbarca a Palermo per un evento gratuito unico nel suo genere, che vede protagoniste due fuoriclasse di questa disciplina: la campionessa mondiale Manuela Fensore e la campionessa italiana Carmen Clemente.

Mercoledì 6 aprile, dalle 10 alle 16.30, ai Cantieri culturali della Zisa di Palermo (spazio Cre.zi Plus) arriva il “Sicily Coffee Lab - Latte Art Day”, l’evento organizzato dalla storica torrefazione siciliana Morettino in collaborazione con Faema, con lo scopo di diffondere anche a Palermo la tecnica di decorazione su cappuccini ed espressi decorati, effettuata mediante la realizzazione di disegni sulla superficie versando da una lattiera il latte montato su una base di caffè Espresso.

Un’intera giornata dove la Latte Art sarà protagonista, tra degustazioni, masterclass e una challenge tra i partecipanti. L’evento è gratuito e aperto a tutti fino a esaurimento posti, con iscrizione obbligatoria e Super Green Pass. Per partecipare basta scrivere a scuola@morettino.com e indicare nome, cognome, recapito telefonico, professione, grado di esperienza nel mondo della caffetteria e a quale sessione si vuole partecipare (Masterclass Latte Art della mattina, Latte Art Challenge del pomeriggio o a entrambe).

Il programma della giornata

Si parte alle 10 con il benvenuto del Morettino Coffee Lab e della Scuola del caffè Morettino, con la Degustazione guidata dal Sommelier del caffè di Morettino, Nicola Battista, di alcuni selezionati Specialty Coffee d’altura Morettino, in singola origine e blend.

A seguire, dalle 10.30 alle 13, la Masterclass Latte Art dove le due campionesse Fensore e Clemente illustreranno le principali tecniche decorative del cappuccino e aiuteranno i partecipanti ad approcciarsi a questa disciplina, realizzando alcune figure base come il cuore, la foglia e il tulip per passare poi a figure sempre più complesse, secondo una tendenza sempre più diffusa in tutto il mondo.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 16 la Latte Art Challenge, i baristi potranno mettere alla prova le proprie abilità e partecipare alla sfida a eliminazione diretta, che consisterà nel riprodurre le figure mostrate durante la masterclass della mattina. A giudicare le “opere d’arte” dei partecipanti saranno Manuela Fensore, Carmen Clemente e Nicola Battista, che incoroneranno il migliore Latte Artist della giornata.

