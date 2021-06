Accademia del cinema, da Ares la masterclass sul "cinema animato" con il regista Nico Bonomolo

All’Accademia del Cinema Ares la Masterclass sul Cinema Animato con il regista Nico Bonomolo. Due giorni, lunedì 28 e martedì 29 giugno, durante i quali ci si immergerà in un mondo magico, il mondo del cinema d'animazione. Una grande occasione, quella offerta dall’Accademia del Cinema Ares, per tutti quelli che amano il cinema d'animazione.

Dalle 17 alle 19 di lunedì 28 e di martedì 29 giugno, infatti, si potrà partecipare alla masterclass con il regista Nico Bonomolo, palermitano doc che, tra i suoi successi, annovera la partecipazione ai principali festival internazionali, ottenendo numerosi riconoscimenti, tra i quali una Menzione Speciale ai Nastri d'Argento, il Gryphon Award per il miglior corto animato al Giffoni Experience, una candidatura ai David di Donatello, una candidatura ai Globi d'Oro e il Bruce Corwin Award al “Festival di Santa Barbara” che lo ha fatto concorrere per una nomination ai Premi Oscar. Non da poco, quindi, avere lui come conduttore di questo importante momento di formazione in presenza e online.

Un’opportunità che non ci si dovrebbe fare sfuggire dal momento che, per due giorni, ci si potrà immergere in un mondo ”fantastico”, andando alla scoperta di tutti gli aspetti di questo genere di cinema. Si partirà dalla storia del cinema di animazione, dalle origini a oggi, entrando nel mondo Disney e in quello della Pixar, dal disegno al digitale, dai bambini a un pubblico più ampio; si parlerà di animazioni d'autore e della produzione cinematografica nel campo delle animazioni, dei ruoli e dei settori di riferimento; si andrà dalla scrittura al prodotto finito, entrando nel merito della sceneggiatura, dello storyboard e dell'animatic, come anche delle animazioni, degli sfondi, del compositing e delle colonne sonore. Tra gli altri temi che verranno trattati ci sono il montaggio e la post-produzione; le tecniche tradizionali come i disegni frame-to-frame; il rotoscopio e il rotoscopio “soft”, come pure le altre principali tecniche di animazione quali il 3d e lo stop-motion, il software e gli strumenti tecnici per l'animazione, concludendo la masterclass con i casi di studio.

Partecipare a questo importante momento di formazione darà la possibilità di interagire personalmente con Nico Bonomolo partecipando in diretta nei locali di Ares, in via Maqueda 453, oppure fruendone dalla piattaforma Ares attraverso cellulare, tablet o pc. Possibile anche la versione on-demand, che darà modo di seguirla dove, quando e a qualsiasi ora si voglia. Per info e iscrizioni, chiamare scrivere all’e-mail accademiadelcinema@uniares.it.