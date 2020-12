A lezione di drammaturgia con Lina Prosa, il corso online tra teatro antico e pandemia

“Classe di teatro unica”, in forma di lezioni online aperte a tutti, con la drammaturga Lina Prosa, propone un momento di riflessione sul presente pandemico attraverso le grandi lezioni del teatro antico. Un progetto di Lina Prosa che con le attrici del “Teatro Attrice Non” del Centro Amazzone analizzerà il tema della vecchiaia e del rito della sepoltura mancato, in assenza del corpo, sottoposto alle coperture della sanità pubblica.

La pandemia ha concentrato sulle persone anziane la crisi sanitaria e forme di dolore legate alla solitudine della fine di vita. Da qui scaturisce una riflessione sul valore della loro presenza nella nostra società avanzata e sul tema del corpo e della morte in condizioni di confinamento, la cui valenza universale non può che fare ricorso al mito per coglierne l’essenza umana e ristabilire il discorso umano. Su questo tema il Centro Amazzone ha già cominciato un percorso teatrale a tappe con il progetto “Focolaio” la cui conclusione è rimandata all’inizio del nuovo anno.

Al centro dello studio, in un ciclo di quattro lezioni online (2-9-16-18 dicembre alle 16.30) ci sono le figure mitiche di Tiresia, Ecuba, Priamo, Pizia. In Tiresia e La Pizia la vecchiaia favorisce il dono della profezia, la visione del futuro laddove la realtà esaurisce le sue capacità di traino del presente. Sul piano drammaturgico l’età della vita avanzata è anche sorgente di un linguaggio diverso, extraquotidiano che per un verso coincide con la sapienza, per un altro verso con la capacità di nominare l’ignoto.

In Ecuba e Priamo diventa centrale il destino del corpo, intorno a cui due grandi narrazioni, la prima il testo di Euripide, la seconda l’Iliade, ricordano come le spoglie mortali non sono assoggettabili alle leggi della guerra, della morale e rispondono solo a quelle umane. Una lezione per tutte: Priamo arrivò a inchinarsi ad Achille vincitore pur di riavere il corpo di Ettore ed onorarlo secondo tradizione. Per partecipare alle lezioni-laboratorio online gratuite e aperte a tutti si può richiedere il link sulla pagina Facebook del Centro Amazzone.