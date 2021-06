Tecniche creative di panificazione, artigianato, fotografia e street art: i corsi di Zeasy

Uno spazio e un progetto che a Palermo riempia l’estate di esperienze indimenticabili per ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni: Zeasy è il programma di attività immersive destinate ai più giovani che a Palermo vogliono prendere parte a laboratori che vanno dalla fotografia e media literacy, all’artigianato (ceramica, terracotta, legno, bioedilizia), e poi ancora educazione all'ambiente ed escursioni in natura, orticoltura di comunità, panificazione, cucina, educazione alla mondialità, street art, iniziative di recupero urbano e territoriale.

Sono solo alcuni dei temi sviluppati da un team di educatori, artigiani, professionisti della comunicazione e delle arti visive, che condurranno i partecipanti in un’avventura piena di esperienze pratiche e divertenti. Si parte il 15 giugno fino al 15 settembre con iniziative giornaliere che avranno come base operativa il quartiere Noce/Zisa. Hub centrale di Zeasy è il padiglione 20 dei Cantieri Culturali alla Zisa affidato al Cresm - Centro ricerche economiche e sociali per il Meridione: si tratta delle Nuove Officine Zisa (Noz), che proprio a giugno aprirà i battenti con una visita guidata aperta a tutta la città.

Le attività di Zeasy, promosse da Maghweb, realtà che a Palermo si occupa di comunicazione e progettazione per il sociale, saranno garantite dalle 10 alle 16, dal lunedì al venerdì (pranzi inclusi) e non prevedono alcun costo a carico dei partecipanti. "Con Zeasy - commentano i rappresentanti di Maghweb - abbiamo costruito un calendario di attività estive coinvolgenti che permetteranno a ragazze e ragazzi di acquisire competenze su campi molto diversi, e di apprendere così tecniche per la produzione creativa attraverso metodologie non formali, divertendosi. Invitiamo tutti i giovani palermitani e palermitane a cogliere questa opportunità e a unirsi a noi all'interno delle Nuove Officine Zisa".

Per iscrizioni e informazioni sulle attività di Zeasy - progetto sostenuto dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri - è possibile scrivere a zeasy@maghweb.org.