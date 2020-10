Come imparare a scrivere una canzone, a scuola di musica con il "prof" Davide Shorty

Come si scrive un brano musicale? Cosa spinge a comporre una canzone e, materialmente, quali sono le fasi del processo creativo? Sono queste le domande principali che daranno il via al webinar Scriviamo una canzone! con il cantautore e rapper Davide Shorty di venerdì 30 ottobre (dalle ore 16 alle 19). Completamente gratuito ma a numero chiuso (massimo 15 partecipanti di età compresa fra i 18 e i 24 anni), il laboratorio online, della durata di tre ore e disponibile sulla piattaforma Zoom, è organizzato dall’associazione Rock10elode all’interno di #LimoniSonori, il nuovo progetto per autori e cantautori che mette la canzone al centro di tutto.

"Sarà un’analisi di come affronto sia il testo sia la parte musicale di un brano - spiega Shorty - ma anche la decostruzione di come nasce una canzone tramite l’ascolto di alcuni pezzi che ho scritto". I 15 partecipanti potranno imparare a lavorare in maniera pratica sui software per le prime fasi della produzione, vedendo da quante e quali parti è composto un brano, «da cosa si costruisce l’ossatura della canzone, cosa si campiona (e come), che strumenti ho suonato o fatto suonare (e perché)», tutto quello che serve per iniziare a cimentarsi con la scrittura e la successiva registrazione di una demo.

È possibile richiedere l’iscrizione al laboratorio già adesso inviando un’e-mail all’indirizzo rock10elode@gmail.com. L’evento è promosso da Sap, Haus des Stiftens gGmbH e TechSoup e realizzato all’interno di Meet and Code Award, l’iniziativa europeo che ha come obiettivo introdurre i bambini e i ragazzi dagli 8 ai 24 anni al mondo della tecnologia e del coding.