Nonno scrivi una canzone, al via il laboratorio di scrittura per testi musicali per gli over 55

Scrivere canzoni di solito è un "mestiere" per giovani esordienti, ma comporre un brano significa in realtà raccontare una piccola storia - ed è per questo che per farlo non esistono limiti di età. Nasce così Nonno, scrivi una canzone!, la nuova edizione, totalmente gratuita, del laboratorio di scrittura per testi musicali rivolto agli over 55, promossa dall’associazione Rock10elode con il contributo dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese.

Gli incontri si terranno al Circolo Arci Fontarò di Palermo (Largo Lituania 10, già via Danimarca 50/D) a partire da martedì 15 marzo, mentre per le iscrizioni è possibile inviare la propria richiesta entro venerdì 11. Per partecipare va compilato e mandato il modulo online. Il numero di partecipanti è fissato a un massimo di 15.

L’obiettivo del laboratorio è quello di partire dalla musica che gli iscritti amano e ascoltano, per poi portare gli stessi a sperimentare con le parole e scrivere una loro canzone. I formatori, specializzati o diplomati al Cet di Mogol, condivideranno con i partecipanti nuovi ascolti sulla base dei brani preferiti, per confrontare e far conoscere stili di scrittura contemporanei e passati. Attraverso sperimentazioni ed esercizi pratici si esporranno poi le principali tecniche di composizione di un testo, che a conclusione del percorso sarà trasformato da ciascun partecipante in una nuova canzone. I brani scritti durante il laboratorio saranno parte di un concerto che si terrà alla fine degli incontri.

La prima edizione di Nonno, scrivi una canzone! era partita durante i periodi di chiusura per emergenza sanitaria, ed essendo diventata un’importante occasione di socializzazione - anche se in forma telematica - è anche stata oggetto di attenzione da parte di radio nazionali, dunque rinnovata per altri due cicli di incontri. L’edizione 2022 si svolgerà in presenza, nel pieno rispetto della normativa e dei protocolli volti al contenimento della pandemia da Covid-19, con partecipazione completamente gratuita. Il laboratorio si articolerà in 15 appuntamenti, con cadenza settimanale, inizio a metà marzo e fine a cavallo tra maggio e giugno. Potrebbero verificarsi piccole variazioni, che verranno di volta in volta tempestivamente comunicate ai partecipanti.

"Le scorse edizioni di Nonno, scrivi una canzone! hanno portato Rock10elode più vicina a un pubblico più maturo - racconta Gianni Zichichi, presidente dell’associazione e ideatore dell’iniziativa - in una forma moderna, sicura e stimolante, soprattutto per chi è già un appassionato di musica. Quasi tutti i nostri partecipanti hanno proseguito autonomamente o in collaborazione con gli altri iscritti le attività iniziate durante gli incontri. C’è tanta voglia di imparare e di riempire le giornate con la bellezza di un brano da condividere tutti insieme, un testo da analizzare o scrivere con le giuste dritte dai formatori".

Per partecipare al laboratorio non serve alcuna competenza in ambito musicale o compositivo. Requisiti fondamentali restano invece interesse, entusiasmo e curiosità. Per ulteriori informazioni è sufficiente inviare un’e-mail a rock10elode@gmail.com.