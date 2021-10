Nonni, scriviamo una canzone: ecco il laboratorio di scrittura di brani musicali per over 60

Nonni, scriviamo una canzone! è il nuovo laboratorio di scrittura di testi per canzoni promosso dall’associazione Rock10elode con il contributo dell’assessorato alla Salute della Regione Sicilia, rivolto agli over 60. A portare a una nuova edizione del progetto è stato indubbiamente il successo riscontrato dalle sue prime versioni, partite durante i periodi di chiusura per emergenza sanitaria e diventate importanti occasioni di socializzazione, sebbene in forma telematica.

L’obiettivo del laboratorio è quello di partire dalla musica che i partecipanti amano e ascoltano, per poi portare gli stessi a sperimentare con le parole e a scrivere una canzone tutta loro. Si condivideranno nuovi ascolti sulla base dei gusti esposti dai partecipanti, per confrontare e apprendere gli stili di scrittura contemporanei e passati, e si passerà infine all’esposizione delle principali tecniche di composizione di un testo, attraverso sperimentazioni ed esercizi pratici che porteranno i partecipanti, a conclusione del percorso, a scrivere testi o a firmare un loro brano.

Nonni, scriviamo una canzone! si svolgerà stavolta in presenza - nel pieno rispetto della normativa e dei protocolli volti al contenimento della pandemia da Covid-19 - nella sede di Xinergie, il coworking di piazza Sant’Anna, 3. La partecipazione è completamente gratuita, previa iscrizione in qualità di socio a Rock10elode. Per prendere parte al laboratorio di scrittura basterà compilare il modulo disponibile a questo link entro e non oltre domenica 31 ottobre. Il laboratorio si articolerà in 10 incontri settimanali da 2 ore ciascuno - ogni giovedì e sabato - a partire da giovedì 11 novembre. Il progetto si concluderà a dicembre con un concerto in cui saranno eseguiti i brani realizzati durante il laboratorio.

"Le prime edizioni di Nonno, scrivi una canzone! ci hanno portato molto vicini agli over 60 - racconta Gianni Zichichi, presidente dell’associazione Rock10elode e ideatore dell’iniziativa - in una forma moderna, sicura e stimolante, soprattutto per chi è già un appassionato di musica. Quasi tutti hanno proseguito autonomamente o in collaborazione con gli altri partecipanti le attività iniziate durante gli incontri, e il laboratorio ha ricevuto anche l’attenzione di radio nazionali e programmi di intrattenimento grazie all’offerta che propone. C’è tanta voglia di imparare e di riempire le giornate con la bellezza di un brano da condividere tutti insieme, un testo da analizzare o scrivere insieme a esperti del settore". Per partecipare al laboratorio non serve alcuna competenza in ambito musicale o compositivo. Requisiti fondamentali restano invece interesse, entusiasmo e curiosità. Per ulteriori informazioni basterà inviare un’e-mail all’indirizzo rock10elode@gmail.com.