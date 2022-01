L'idioma delle immagini, al via il laboratorio per attori e circensi del museo delle marionette

Si chiama L'idioma delle immagini. Esplorazioni sulle possibilità di una scrittura scenica per un teatro di marionette contemporaneo il laboratorio online diretto da Marzia Gambardella, tra le figure più interessanti della drammaturgia visuale oggi. Organizzato dal Museo delle Marionette Antonio Pasqualino in collaborazione con MalaStrana Compagnie, il laboratorio si terrà dal 22 febbraio al 29 marzo.

Aperto a numero massimo di 8 partecipanti, il laboratorio online è rivolto ad attori, danzatori, marionettisti, drammaturghi, circensi, coreografi, registi e performer che abbiano preferibilmente un'esperienza professionale o amatoriale nell'ambito dello spettacolo, ma anche a “curiosi” molto motivati.

L'obiettivo pedagogico è esplorare le possibilità di una scrittura scenica non strettamente testuale partendo dalla drammaturgia del Teatro visuale di Philippe Genty e da quella sviluppata da Marzia Gambardella. In questa peculiare modalità di scrittura, in cui forma e contenuto sono inscindibili, si individuano cardini preziosi, veri e propri porti d'imbarco nella costruzione drammaturgica.

Alla scoperta, per tappe, di paesaggi interiori, della logica del sogno e della metafora, del corpo e della sua relazione con lo spazio e della marionetta. Le domande di ammissione - complete di una lettera di presentazione e motivazione, di curriculum vitae con foto e di eventuali foto di scena con marionette, oggetti, materiali con cui si sta lavorando o si vorrebbe lavorare - vanno inviate entro il 15 febbraio a mimap@museomarionettepalermo.it.