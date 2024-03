"Maestra in Trincea", ecco il corso gratuito che aiuta gli insegnanti a combattere lo stress

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un corso di formazione che aiuta gli insegnanti a combattere lo stress. Si chiama "Maestra in Trincea" ed è organizzato da Psylife. "In un'era in cui l'adattamento alle continue evoluzioni è fondamentale - si legge in una nota . lo stress e il burnout rappresentano sfide significative, soprattutto per chi opera nel settore dell'istruzione. Per rispondere a queste sfide, terremo l'evento formativo online 'Maestra in Trincea': un'iniziativa completamente gratuita rivolta agli insegnanti che desiderano migliorare le proprie competenze nel gestire lo stress, comunicare efficacemente e risolvere i conflitti".

Dal 20 al 22 marzo, gli insegnanti avranno l'opportunità unica di accedere a tre video formativi ricchi di tecniche e strategie concrete per: Ridurre lo stress e prevenire il burnout, migliorare la comunicazione con colleghi e genitori, gestire i conflitti in modo costruttivo. "Maestra in Trincea" è pensato per tutti gli insegnanti che sentono il peso delle sfide quotidiane e cercano soluzioni pratiche per ritrovare la serenità e il piacere di insegnare.

Per iscriversi, basta visitare il sito www.psylife.it/maestraintrincea e compilare il modulo di registrazione. Info: 351-5647307.