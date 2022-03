Formazione edilizia, al via il quarto corso promosso da Panormedili per cappotto termico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ha preso il via oggi, nella scuola edile di Palermo, Panormedili Cpt, il quarto corso per installatori di isolamento termico a cappotto, che ha visto la partecipazione di trentacinque operai che, dopo una lezione teorica, si sono esercitati nella posa. Il corso mira a formre gli operai sulla posa del cappotto termico per l'efficientamento energetico, di cui c'è tanta richiesta in questo momento perché è uno tra gli interventi trainanti che permettono l'accesso all'incentivo fiscale del superbonus 110%.

"Siamo sempre in prima linea - spiegano il presidente e il vicepresidente della Panormedili, Mario Puglisi e Piero Ceraulo- sul fronte della formazione e della sicurezza sul posto di lavoro. Come Panormedili infatti abbiamo già promosso e organizzato, da inizio anno, sessantanove corsi, consentendo la formazione di 785 allievi altamente qualificati. E sono già in programmazione -continuano- altri cinquantuno corsi, già in calendario, necessari anche in vista delle novità introdotte dalla legge 215 del 2021 e dalle modifiche al D.Lgs 81 del 2008 con il D.L. 146/2021 che mirano alla formazione ed all'addestramento del personale in edilizia. L'obiettivo principale -concludono- rimane la tutela e la salvaguardia della salute dei lavoratori e come Panormedili daremo il nostro contributo,mettendo in campo tutte quelle iniziative utili in tal senso".