Optimist per gli under 12, Laser 16 e Alpa Brise per gli adulti: i corsi di vela della Lega Navale

La Lega Navale Italiana sezione di Aspra, organizza il corso di avviamento alla navigazione a vela (edizione 2020) destinato sia agli adulti, da svolgersi mediante lezioni teorico-pratiche, sulle derive in dotazione alla sezione, Laser 16 ed Alpa Brise, che in particolare, ai ragazzi di età compresa tra otto e dodici anni, mediante l’utilizzo degli Optimist, al fine di incuriosire e avvicinare anche i più “piccoli” alla cultura velica.

I corsi di vela organizzati dalla Lega Navale Italiana, costituiscono uno degli strumenti più importanti per la divulgazione della cultura marinara. Sono rivolti sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo della nautica, sia a chi, già esperto, voglia migliorare la propria conoscenza e la propria tecnica marinara.

Non solo vela

La lega Navale Italiana, non è solo vela. Gli appassionati di canoa, potranno, infatti, utilizzare le canoe a disposizione della sezione, per effettuare escursioni lungo la costa e ammirare e conoscere gli anfratti del nostro litorale, visibili esclusivamente dal mare. Per chi ama l’affascinante “mondo sommerso”, incuriosito dall’idea di fluttuare in un mondo pieno di vita, di forme e di colori straordinari, puoi iscriversi ad un corso Open Water Diver e diventare un subacqueo o semplicemente partecipare ai “battesimi del mare”, che frequentemente si organizzano, nello specchio acqueo antistante la borgata marinara di Aspra. Per iscrizioni: aspra@leganavale.it.