Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci: il corso gratuito post diploma

La Fondazione InfoMobPmo, che fa parte degli istituti tecnici superiori siciliani, specializzata nelle tematiche della mobilità sostenibile, della info mobilità e delle tematiche associate ai trasporti delle merci e delle persone (dalla gestione logistica, alle tecnologie alla base della gestione delle informazioni), organizza il corso "tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci”.

A chi è rivolto

Il corso è rivolto ad allieve e allievi in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, forma figure altamente qualificate nel settore dell’info-mobilità. Il corso grazie ai finanziamenti dedicati è totalmente gratuito. Il percorso prevede 600 ore di studio e si svolgerà presso aziende di logistica, trasporti o nell’ambito della realizzazione di progetti di "smart cities" e mobilità integrata. Scadenza per le candidature fissata al 12 aprile 2021.

Questo percorso post diploma consente di conseguire il diploma di tecnico superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche (European Qualification Framework). Gli sbocchi occupazionali vanno dal settore del trasporto merci a quello delle aziende che forniscono sistemi e servizi di infomobilità.

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario scaricare e compilare i documenti e gli allegati presenti sul sito (clicca qui). E’ anche possibile manifestare un interesse al corso per essere contatti dalla segreteria organizzativa della Fondazione ITSmobPmo di Palermo per essere guidati alla compilazione della domanda.