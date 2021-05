A scuola di cinema con Alessio Vassallo, a Villa Riso un nuovo corso di recitazione

Un percorso intensivo, una full immersion di cinque giorni da mercoledì 26 maggio, sei ore al giorno, dalle ore 14 alle 20 a Villa Riso (viale dell’Olimpo 30/a), che ha l’obiettivo di far prendere dimestichezza e avvicinare gli allievi ad un’arte complessa e peculiare come quella della recitazione cinematografica.

Cosa sapere

L’attore Alessio Vassallo guiderà gli allievi attraverso un viaggio intimo e personale, che sarà incentrato sullo studio di un monologo (diverso per ciascun alunno) ma che passerà attraverso un lavoro sul corpo, sulla voce, sulla fisicità, sull’emotività personale, fino ad arrivare ad avere padronanza di tutte le componenti che porteranno ad interpretare il monologo davanti alla camera. L’ultimo giorno di lezione sarà infatti una vera e propria simulazione di un provino cinematografico davanti alla macchina da presa. Le clip girate verranno poi consegnate agli alunni che potranno disporne liberamente e conservarle.

Dall’esperienza formativa di Alessio ma soprattutto dal suo lavoro quotidiano sul campo e sui set cinematografici, nasce un percorso intensivo e immersivo consigliato a chiunque voglia intraprendere la carriera di attore cinematografico ma anche a chi desideri fare un percorso personale di lavoro su aspetti come fisicità e corpo, emotività personale, espressione e comunicazione. Attore di cinema, tv e teatro Alessio Vassallo è diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma ed ha studiato recitazione anche presso la Susan Batson Accademy di New York.

Come partecipare

Il corso è a numero chiuso ed i posti sono limitati. Si consiglia di prenotare al più presto l’iscrizione (clicca qui). Il corso è pensato e organizzato nel totale rispetto delle norme anti-Covid-19. Non vi sarà infatti alcun contatto fisico tra gli alunni e verranno in ogni momento rispettate le distanze di sicurezza. Per partecipare al corso verrà chiesto di presentare un tampone effettuato il giorno prima dell’inizio del corso.